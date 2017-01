El Atlético de Madrid se impone al Eibar (0-2)

debido a las bajísimas temperaturas de la última semana, lo que condicionó la disputa del choque, ya que, que combinaron con más acierto y llevaron la batuta del juego, demostrando que son firmes en su feudo.Laen la que Pedro León amagó el saque en largo y centró en corto a Antonio Luna, que desde la izquierda metió el balón en el área donde Lejeune cabeceó. No obstante, fue Moyá quien atrapó el esférico.y, en una acción en la que golpeó con fuerza el japonés Takashi Inui, el balón golpeó en el uruguayo Giménez.Los azulgranas insistieron en buscar la portería contraria;En una jugada en el área visitante, el croata Sime Vrsaljko, que estaba en el suelo, pudo golpear el balón con la mano a ras de suelo y, quien se internó por la banda izquierda, se plantó ante el guardameta Yoel, pero su disparo cruzado se fue fuera.Los guipuzcoanos continuaron buscando el gol y, que se le escapó. Así, se llegó al descanso con el 0-0, aunque el equipo guipuzcoano mereció más.En la reanudación salió mejor el Atlético, más adelantado. Enseguida, FernandoEn el saque de esquina, realizado en corto,a pase desde la izquierda de Filipe Luis, pero la jugada no fue anulada y el tanto subió al marcador (minuto 53).En otra acción, Gabi centró desde la derecha y el esférico se paseó sin que hubiera rematador.El Eibar no se rindió y buscó el empate, pero sucesivos remates deno encontraron la portería porqueEl francésinició un, quien acababa de saltar al césped, y que devolvió el balón con precisión a Griezmann, que(minuto 73).Giezmann, que había anotado en el partido de Copa del Atlético celebrado en Las Palmas el pasado martes,