El campeón del Mundo vuelve a casa

El aragonés deja atrás una exitosa etapa en El Olivar y vuelve al Casablanca con el. “Era el momento de hacer un cambio, ilusionarme con el ascenso y fomentar la pelota en otro sitio”, explica Caballero. “Cuando has estado arriba del todo, en la élite más absoluta de un deporte, cuesta ver que ya no estás. Por eso ahora, desde la Federación y en el Stadium, quiero fomentar este deporte entre los más jóvenes para que no se pierda. Y estoy muy ilusionado”, agrega.Caballero, que tiene en la actualidad 42 años, comenzó a jugar al tenis en el Stadium Casablanca, pero ha sido en pelota donde ha llegado a la élite.Entre algunas de sus distinciones, en 2011 fue elegido Mejor Deportista Aragonés del año y en 2014 recibió una distinción de Zaragoza Deporte por sus relevantes éxitos. El Consejo Superior de Deportes también le reconoció ingresando en laCon él como referente y capitán general de la joven plantilla, el Stadium Casablanca pondrá en liza un equipo de seis jugadores en una Primera División Nacional de Herramienta en la que competirán junto al Stadium Venecia contra clubes de Almería y Madrid (El Olivar está en División de Honor). La competición, que arranca a mediados de enero, está dividida en dos grupos de cinco equipos que se enfrentan entre ellos en jornadas de dos partidos:Los dos primeros de cada grupo se clasifican para las semifinales y se enfrentan entre ellos por las dos plazas del ascenso.“El equipo está compuesto por gente joven, pero necesitan un empujón y un referente para dar ese paso adelante, sacar buenos resultados y seguir con la motivación de jugar y ascender”, explica.La afición quiere ver buena pelota y esperamos poder ofrecérsela esta temporada”, subraya.¿Y la selección española? ¿Volverá? “Si me llaman y considero que lo puedo ganar, iré. Si no, me quedaré en casa. Ahora hay países como Francia, Argentina, Uruguay, Cuba o México en los que se juega mucho y muy bien. La competencia es elevada”, describe.

La Escuela Municipal de pelota

Ya en su faceta de presidente de la Federación Aragonesa de Pelota, David Caballero se encuentra inmerso en otroa través de una Escuela Municipal de pelota con dos días a la semana de entrenamientos en el Centro Deportivo Municipal Delicias en la Bombarda (todos los lunes de 17.30 a 19.30) y en el pabellón Alberto Maestro (cada miércoles de 18.00 a 20.00).Es un objetivo complicado porque si no la tienes cerca en casa, con algún familiar practicante, es muy difícil acercarse. El tenis, por ejemplo, se puede ver por la televisión. Tienes a Nadal , Djokovic, Federer… pero en la pelota es difícil. Además, ahora hay una amplia gama de deportes y actividades para los más pequeños. Pero no nos rendimos.”, explica con ambición el gran referente aragonés de todos los tiempos.Actualmente, la Federación Aragonesa de Pelota cuenta con 400 licencias, pero la mayoría son de frontenis. “Es un deporte que para jugar bien es muy complicado y requiere mucha práctica. Y eso echa atrás a mucha gente”, lamenta.