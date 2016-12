Archivan la denuncia contra Rossi al no concretar la aficionada la agresión

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la denunciante solo se refirió en su escrito a los "malos modos" del piloto,, ni las palabras que le dijo.Por este motivo, la jueza considera en su resolución quey explica que, pese a que la denunciante aportó un parte de lesiones, "en la redacción de los hechos denunciados no indica hechos que pudieran ser constitutivas de ilícito penal".Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre en una de las jornadas de entrenamiento del, celebrado en Cheste, cuando la denunciante se estaba haciendo unas fotos con un móvil y un paloselfi en el 'paddock' del recinto deportivo, y el piloto conducía una moto de pequeña cilindrada.La denuncia fue recibida por el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, en funciones de guardia en el momento de los hechos, que remitió la causa al Decanato de los Juzgados de Valencia. Por orden de reparto, el asunto recayó en el Juzgado de Instrucción 12, quien, a su vez, se inhibió al Juzgado de Requena, partido judicial que corresponde al lugar donde sucedieron los hechos.Tras presentar la denuncia, la aficionada, que no quiso desvelar su identidad, dijo que Rossi no se había disculpado por lo ocurrido. "Cuando vi que alguien me empujaba y me di cuenta de que era Rossi, pensé que habría sido sin querer, pero al día siguiente, cuando vi el vídeo, aluciné porqueTambién vi queseñaló.