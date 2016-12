El Huesca solo busca de momento sustituto para Cmiljanic en punta

Juan Antonio Anquela regresará el día 2 al trabajo con la plantilla casi al completo salvo por Nagore, que se perderá lo que resta de temporada por la rotura del cruzado, y el portero Javi Jiménez, cuya vuelta aún se retrasará a marzo o abril, pero con el alta ya de Carlos David después de dos meses lesionado. En total, 21 jugadores que empezarán a preparar el primer partido del año el 6 de enero en Los Pajaritos contra el Numancia.



La dirección deportiva que encabezai afronta ely "sin necesidades concretas porque no hay ninguna posición que tengamos que reforzar obligatoriamente". Un, cuando se produjeron cinco salidas (Manolo, Mainz, Calvo, Moya y Aythami) y cuatro entradas (Arruabarrena, Alexander, Nagore y Aguilera).No obstante,encaminados a mantener las 23 fichas de la primera plantilla, sumando además a, que tiene contrato con el filial pero cuyas actuaciones en el primer equipo han convencido hasta el punto de que ya. "Tiene que ser unpara que vean que primero se demuestra abajo y luego te llega la oportunidad arriba", resalta.

"No vamos a empujar a nadie"

Para no sobrepasar ese tope, la máxima que va a seguir Arantegui esugadores que estén descontentos con su situación actual y quieran buscar suerte en otro lugar, algo que solo "intuyen" por ahora ya que ninguno se lo ha comunicado oficialmente. "ya que el míster está contento con la plantilla, pero si se va un jugador, vendrá otro porque el equipo no se va a quedar debilitado", asegura el director deportivo, quien, además, insiste en queen enero.Y todo ello sin otro objetivo por ahora que la salvación: "El equipo hasta ahora ha estado bien y. Hay que disfrutar del momento, peroporque hay equipos de la zona baja con mucho capital que se van a reforzar y la segunda vuelta va a ser mucho más dura, y si miramos mucho arriba", advierte.De momento,c y siempre en forma de cesión. El montenegrino, que llegó en verano del filial del PSV holandés y, solo ha jugado 105 minutos en Liga y 241 en la Copa y aún no ha marcado. Pese a elloy por ello el club mantiene la "plena confianza" en su proyección. Sin embargo, creen que con 20 años "a ser posible de España para que vuelva en verano con las mismas ganas", explica Arantegui. Y aunque han recibido llamadas incluso de, la idea es buscarle acomodo en un filial o en un equipo puntero de Segunda B donde se los puedan garantizar.

Ni Naranjo ni Asdrúbal

Una vez se firme la salida de Cmiljanic,. Los rumores del mercado de invierno ya han situado en la órbita del club azulgrana a algunos puntas comoperoEn el capítulo de posibles entradas, se ha reactivado lae, que estuvo a punto de llegar en agosto con un contrato de tres años, pero finalmente el técnico del Leganés dio al traste con la operación. Lalo Arantegui recalca que, sino que su fichaje sería más "una oportunidad de presente y de futuro de un jugador contrastado con un nivel muy por encima de la categoría". Por ello,por encima de ofertas de otros clubes importantes,, que ha vuelto a tener minutos en Osasuna. Aun así, tampoco se descarta definitivamente "porque el club está bien situado económicamente y no vamos a dejar pasar las oportunidades", recalca.En el capítulo de salidas, como ya ha dejado claro el presidente Agustín Lasaosa,. Y el director deportivo lo ratifica. "En el mercado de enero es imposible que salga porque tiene una cláusula de rescisión prohibitiva incluso para Primera.y cuando llegue el verano, como ha ocurrido con otros, trataríamos de, siempre con un precio justo", subraya.Y aparte de entradas y salidas, el club continúa trabajando para apuntalar un proyecto que, de momento, ya cuenta con. Tras las renovaciones de Alexander y Brezancic, la SD Huesca quiere sumar a esta lista a, que acaban contrato en junio. En el primer caso, se está a la espera de que el Real Madrid ejecute o no la opción preferencial que tiene por el jugador. En el segundo, existe una cláusula para ampliar un año más. De confirmarse ambos casos,".