Ana Guerra, quinta finalista de OT en una gala cargada de magia, energía y emoción

Todo lo bueno se acaba y a Operación Triunfo ya no le queda casi nada, tan solo dos semanas en las que no solo conoceremos al ganador de esta edición, sino también a quien nos representará en Eurovisión 2018. La gala 12 comenzaba fuerte con la banda sonora de la serie más longeva de la televisión, 'Cuéntame', que abría así una gala en la que no iba a faltar la emoción y las sorpresas.

Agoney y Ana Guerra eran los dos concursantes que este lunes se disputaban el quinto y último puesto en la final. Dos actuaciones que al igual que sus protagonistas, estuvieron muy reñidas tanto en calidad, energía como en audiencia. Finalmente fue 'Ana War' con su sensual 'Havana' quien consiguió quedarse con un muy ajustado 50,3% de los votos frente al 'Where have you been' del también compatriota canario.