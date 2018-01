El pase de micros de OT más decepcionante para los profesores de la academia

"No me creo que tengamos aquí a cuatro finalistas", aseguró la directora, Noemí Galera, al término de las actuaciones. El director musical, Manu Guix, fue bastante más contundente y calificó el ensayo como "un pase de micros de mierda".

Y es que la final de Operación Triunfo se acerca y las emociones están a flor de piel. Es por eso que los nervios les jugaron más de una mala pasada

Amaia interpretó 'Te recuerdo Amanda' pero no salió muy bien parada de su actuación, de hecho, desafinó varias veces y terminó bloqueándose al final de la canción. Aitana tuvo dificultades para cantar y bailar a la vez la coreografía de 'Instruction' y los profesores aseguraron que le falta "fondo".

Miriam, que deberá interpretar 'Recuérdame', de Carlos Rivera, reconoció que es una canción que le cuesta muchísimo. Alfred probará suerte con Vetusta Morla.

Los nominados tampoco lo hicieron mejor, según los profesores, que vieron a un Agoney "rígido" interpretando el 'Where have you been" de Rihanna o a Ana Guerra, que tuvo problemas para afinar.

"Pongámonos las pilas, porque esto no puede ser", sentenció Galera, que salió en defensa del profesorado tras las críticas recibidas por algunos usuarios de las redes sociales en relación a sus veredictos.