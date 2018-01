Una zaragozana cautiva a la audiencia de 'Ven a cenar conmigo'

Sin embargo, ha sido la vecina de Fuentes de Ebro Sonia Rubio la que ha logrado meterse en el bolsillo a los espectadores, que no han tardado en manifestar su admiración hacia la zaragozana. Conocida como la taxista de Fuentes, ha protagonizado numerosos mensajes de apoyo a través de las redes sociales debido, sobre todo, a su sinceridad “y coherencia” delante y detrás de las cámaras.

“Sonia, eres para comerte. Ole tú, qué tía más maja. La única que dice lo mismo en la mesa que con las cámaras”, afirma Cristian, uno de los seguidores del programa. “Sonia y Claudia me encantan. Los otros tres se envenenan con sus propias lenguas”, añade Ernesto Romero. “Es la más sincera de todos los concursantes que han pasado por el programa”, asevera Pilar García.

Son unas pajaras muy malas!!!! Las únicas que se salvan son la taxista y la monja.... De momento!!!! #VenACenar87 — Ernesto Romero (@ergtutu) 16 de enero de 2018

Por su parte, y tras protagonizar el programa de este miércoles con un menú compuesto por tres platos “cien por cien aragoneses, en este caso de recetas tradicionales de fuentes y en los que no ha faltado la cebolla”; asegura que se siente “muy feliz y un tanto abrumada” con las reacciones de los espectadores. “A todo el mundo le gusta que le quieran”, ha manifestado.

Sonia es la más sincera de todos los concursantes q han pasado por el programa!!!! Y Javi más tonto y no nace....se cree q entiende y habrá w ver lo q hará él!!!! #VenACenar87 — Pilar García (@Piluca_garcia) 16 de enero de 2018

Este viernes, de 20.30 a 21.30, tendrá lugar el último programa de la semana en el que se decidirá quién ha sido el mejor anfitrión, algo que votarán los propios participantes. “Esto no va solo de cocina, sino de ser capaz de meterte a tus compañeros en el bolsillo y de dar juego. Yo creo que doy menos que el resto porque no quiero criticar por criticar”, asevera.

La próxima vez que vaya a Zaragoza voy a buscar a Sonia de entre todos los taxis para darle un abrazo grande, ¡qué bonica es! #VenACenar87 — Maggie (@Gherde) 16 de enero de 2018

Un premio a la autenticidad

"Intento ser yo misma en todo momento y parece que la gente lo ha valorado. A veces nos olvidamos de que tan solo es un concurso de televisión”, reconoce. Además, en su opinión, lo más importante no es el premio: “hemos conocido a gente nueva y que esperamos seguir viéndonos fuera cuando acabe todo”, afirma Rubio.

No es la primera vez que la vecina de Fuentes participa en un programa de televisión de cocina, ya que su equipo se alzó como el ganador en la edición de Rural Chef de 2015. “Creo que por eso me contactaron desde la productora del programa para que me presentase al casting”, explica.

#VenACenar87 Felicidades Sonia, por ser tan buena gente y buena cocinera. — EX DRIVER (@TaxiDriver93) 17 de enero de 2018

No obstante, no todo el mundo aplaude a Sonia, también tiene algún espectador crítico, como deja constancia el siguiente tuit:

-Sonia: "No he mojado pan en el postre por educación".

Pero a esta tropa para representar a zgz de dónde la habéis sacado??? — Alfonso Mota Romanos (@Alfonso_1398) 15 de enero de 2018

De momento, han cocinado Claudia y José.

José se pone en cabeza con una gran ventaja: ¡30 puntos! Sonia tiene mañana una dura noche de trabajo si pretende superar a José #VenACenar87 https://t.co/28y90nEeuS pic.twitter.com/7Soy5CkgAu — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) 16 de enero de 2018

Este miércoles por la noche le toca el turno a Sonia. ¿Saldrá bien parada como anfitriona y cocinera?