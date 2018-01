Ellen Pompeo se convierte en la actriz mejor pagada de la televisión

Pompeo ha firmado un nuevo contrato para seguir en la serie al menos dos temporadas más por el que cobrará 20 millones de dólares anuales, más de 16 millones de euros, además de un bonus de beneficios que podría proporcionarle entre 6 y 7 millones de dólares más.

La estrella del universo de Shonda Rimes, la creadora de la serie, ha hablado sin reparos para la revista 'The Hollywood Reporter' de lo que supone para ella este reconocimiento económico y de cómo cree que es un paso más en la equiparación de los salarios de actores y actrices.

"Tengo 48 años y por fin estoy en ese punto en el que me encuentro bien pidiendo lo que me merezco, que es algo que solo llega con la edad. Porque no soy la actriz más 'relevante'. Sé que esa es la percepción de la industria, ya que llevo haciendo este mismo papel desde hace 14 años. Pero la verdad es que cualquiera puede ser bueno en una serie durante la primera o la segunda temporadas, pero ¿puedes ser bueno catorce temporadas después? Es una jodida habilidad", explica en la entrevista.

También señala que la marcha de la serie de su compañero de reparto y coprotagonista, Patrick Dempsey, en 2015 fue un "momento decisivo". "Siempre lo usaron contra mí -'No te necesitamos, tenemos a Patrick'-, lo hicieron durante años. No sé si también se lo hicieron a él, porque nunca hablamos sobre nuestros contratos. Muchas veces intenté que nos uniésemos para negociar, pero él nunca estuvo interesado. En cierto momento, pedí 5.000 dólares más que él solo por principios, porque la serie se llama 'Anatomía de Grey' y yo soy Meredith Grey. No me lo iban a dar. Y podría haberme ido, ¿por qué no? es mi serie, soy el número uno. Estoy segura de que sentí lo que sienten muchas de esas otras actrices: ¿por qué debo quedarme por debajo de un hombre? Te sientes en conflicto, pero luego piensas: no voy a dejar que un tipo me expulse de mi propia casa. Entonces él dejó la serie, hubo un pico de audiencia y me reí bastante al respecto".

Pompeo también ha contado que fue la propia Rimes quien la animó a exigir un aumento de sueldo."Decide cuánto piensas que vales y pídelo. Nadie va a dártelo sin más", le aconsejó.

Y funcionó. De modo que 'Anatomía de Grey' tendrá al menos dos temporadas más. Y además se ha convertido en un símbolo de que las mujeres vienen dispuestas a reclamar lo que se merecen.