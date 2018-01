Las 'incómodas' preguntas de Pablo Motos a Lydia Valentín

Valentín no se arredró y le respondió que ahora mismo tiene "otras prioridades" en su vida, pero la pregunta se une a la lista de momentos incómodos que Motos ha vivido con algunas de sus entrevistadas.

En muchas ocasiones, y con invitadas siempre jóvenes y guapas, el presentador lanza preguntas indiscretas y hasta íntimas que, según sus críticos, jamás hace cuando el entrevistado es un hombre.

Paula Echevarría, Elsa Pataky, Mónica Naranjo, Mónica Carrillo, Cristina Pedroche o Shakira, son algunas de las mujeres que han sido objeto de comentarios y comportamientos muy comentados en el programa. Así, Motos toqueteó y hasta besó el trasero de Naranjo, le preguntó a Pataky cómo era su ropa interior y le plantó un repentino beso en el cuello a la cantante Anastacia que, a tenor del rostro de la intérprete, no fue muy bien recibido.

Por eso, las preguntas a Lydia Valentín llueven sobre mojado y Twitter no ha tardado en responder. La red social se ha llenado de comentarios que arremeten contra el presentador y que le recuerdan que su invitada es una de las deportistas más destacadas de nuestro país y que debería preguntarle por su trabajo en lugar de interesarse por su vida privada.

Y cómo no Pablo Motos asumiendo que la vida de Lydia Valentin no tiene sentido sin un hombre #LydiaValentinEH

Pablo Motos: no tienes novio? Lydia Valentín: tengo prioridades #oletucoño #LydiaValentínEH

Me ha encantado este momento antes en el que Pablo Motos sigue con lo de siempre y se ha tirado 5 minutos diciéndole a Lydia Valentín a ver si no tenía tiempo para buscarse un novio. Y A QUIÉN LE IMPORTA, DUDE, HA GANADO COMO 400 MEDALLAS OLÍMPICAS

Todo lo que no sea Lydia Valentín encerrando en una taquilla de instituto a Pablomotos me parece contenido de baja calidad.

Tienes a Lydia Valentin una de las mejores deportistas españolas y en vez de preguntar por cosas de su profesión, le dice cosas como "Cuando haces sentadillas y ves un chico guapo, no piensas que madre me he enamorado" Madre mía el cuñadismo q ascos de verdad... #LydiaValentinEH