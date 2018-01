Amaia, Miriam, Alfred y Aitana, finalistas de OT en una emocionante gala que despidió a Roy

Pero el furor que desata entre los seguidores, que crecen por momentos se deja ver por los cuatro costados del programa. En la undécima gala del concurso Operación Triunfo, el jurado eligió a tres de los cuatro finalistas de la edición: Amaia, que logró la máxima puntuación de todos los jueces; Miriam y Alfred. Los profesores eligieron a Aitana como cuarta finalista a falta de un último concursante en el podio definitivo. La próxima semana, además de elegir al representante de España para Eurovisión, Ana Guerra y Agoney se enfrentaran por el quinto pase a la final, cuya gala se celebrará el 5 de febrero.

Por su parte, el concurso despidió a uno de los participantes más queridos, Roy, que perdió por un ajustado 49% de los votos contra su amiga y oponente de la noche Ana Guerra (con un 51%) el duelo eliminatorio.

Para enfrentarse, los dos concursantes apostaron por grandes actuaciones Ana Guerra arrancó lágrimas con un bolero: 'Por debajo de la mesa' de Armando Manzanero.

Por su parte, Bryan Adams fue el intérprete elegido por Roy para enfrentarse al duelo final. Su actuación puso en pie a la mismísima Mónica Naranjo, pero no le valió para quedarse en la academia. Un alto precio a pagar para los concursantes que derramaron muchas lágrimas en su despedida.

Trío de gigantes

Tras las actuaciones de los duelistas, llegó un trío que como el título de la canción ‘Lucha de gigantes’, de Antonio Vega, mostró la calidad artística de sus tres intérpretes Amaia, Aitana y Agoney, una arriesgada composición en la que los tres trataron de brillar armonizando en la simplicidad de la interpretación.

Alfred interpretó ‘Sing of the times’ de Harry Styles y Aitana mostró ante los telespectadores sus dudas y problemas de confianza durante la semana: "No sé por qué no conecto con el escenario”. Finalmente, la joven interpretó ‘Procuro olvidarte’ de Manuel Alejandro, con una gran dosis de emoción que llegó al jurado y a los asistentes.

Los Forqué y OT, también en la gala

Entre tema y tema, los concursantes pudieron ver el éxito de sus excompañeros en la entrega de los premios Forqué, gala que tuvo lugar en Zaragoza. Lágrimas de alegría y emoción se vivieron en la academia.

Duo cómplice

De Cómplices fue el tema que interpretaron a duo Miriam y Alfred. ’Cuando duermes’ sonó en el escenario acompañado de la guitarra que tocó Amaya.

Agoney y Tino Casal

Agoney ‘Eloise’ un temazo de Tino Casal que le iba como un guante. La actuación levantó a sus compañeros en los ensayos y al público en el plató y que terminó con Mónica Naranjo pidiendo el voto del público para Agoney en Eurovisión.

Miriam cantó ‘What about us’ de Pink aprovechando sus dotes vocales y dando más emoción a su interpretación, lo que le valió los elogios del jurado como la mejor actuación de la gala.

Amaia, con algunos problemillas con su vestido de cristal que le "pinchaba un poco", “solo al sentarse” interpretó un tema de Rihanna ‘Love on the brain’. “Te juro que voy a tocar y todo” había asegurado, pero la producción evitó ver con claridad su interpretación, algo que no evitó que el furor se desatase en las redes sociales.

La gala se siguió con intensidad en las redes

Las redes, como cada lunes, se desbordaron de comentarios y la actuación de Amaia fue vista en el canal de Youtube de TVE por cerca de 30.000 personas en menos de dos horas.

El hagstag '#OTGala11' inundó Twitter con comentarios a favor y en contra de las puntuaciones de los jueces a los finalistas.

Comentarios graciosos sobre las fiestas que podrá disfrutar Roy, ahora fuera de la academia.

A ver si contesta pronto pic.twitter.com/vIvpJgiquo — Cepeda (@Cepeda_ot2017) January 16, 2018

Las bromas por la idea del presentador de aprovechar los grandes sofas para tirarse ya que estaban pocos.

Cuando te propones estudiar hasta las tantas pero hacen OT y acabas así en el sofá. #OTGala11 pic.twitter.com/DSCbUtvVAl — just like bertha. (@PinkFoam_) January 15, 2018

Además un consejo de un cambiado Abraham Mateo a unos jóvenes de su edad tras muchos años en la música. “El talento abre muchas puertas, pero la gratitud las mantiene abiertas” les dijo. Sin embargo su cambio de look le provocó numerosos comentarios