Resaca OT en Zaragoza

Pero lo cierto es que, desde que llegaron el pasado jueves, decenas de adolescentes seguidores del programa de La 1 les esperaban en la estación de Delicias, han hecho guardia delante del hotel en el que se hospedaban Nerea, Cepeda, Raoul, Mireya, Ricky, Marina, Thalía, Juan Antonio y Mimi, y han seguido sus pasos por la capital aragonesa.

Los 'triunfitos' han mostrado su sorpresa y agradecimiento por el recibimiento de sus fans zaragozanos, que les han llenado de cartas, regalos y piropos durante su estancia en la ciudad.

El momento cumbre del fin de semana para sus seguidores fue la firma de discos del sábado por la mañana en el Corte Inglés de Puerto Venecia. Unas 1.500 personas guardaron fila, algunos durante más de seis horas, para conseguir un autógrafo de sus ídolos, que devolvieron el gesto con canciones y sonrisas.

Dos de los últimos expulsados del concurso y de los más queridos por el público, Cepeda y Raoul, mostraban en sus redes sociales la multitud de jóvenes que les aclamaban, tanto en el centro comercial como en el hotel Palafox, donde se alojaban.

Zaragoza, me reitero! Sois lo mejor! Gracias y gracias pic.twitter.com/ikEkKRgljK — Raoul (@Raoul_ot2017) 13 de enero de 2018

Tras varios ensayos durante el pasado jueves y el viernes, pisaron con fuerza el escenario del Palacio de Congresos para interpretar el tema que han compuesto, 'Camina'.

Y este domingo, sus compañeros que todavía siguen en el concurso han podido ver, emocionados, su actuación en Zaragoza desde dentro de la academia.

Undécima gala

Este lunes toca enfrentarse a una nueva gala del programa, la undécima, en la que se despedirán Ana Guerra o Roi, los nominados de esta semana. El gallego cantará el tema de Bryan Adams 'Heaven', mientras que la canaria se ha decantado por ‘Por debajo de la mesa’, de Luis Miguel.

El público decidirá quién de los dos sigue en el concurso, compitiendo con Amaia (que interpretará 'Love on the brain' de Rihanna) Agoney ('Eloise' de Tino Casal), Aitana ('Procuro olvidarte' de Alejandro Fernández), Alfred ('Sign of the times' de Harry Styles) y Miriam ('What about us' de Pink) por un puesto en la final y por ser el representante de España en Eurovisión en el festival que se celebrará en Lisboa.

Tras la expulsión de uno de los dos nominados, los seis concursantes restantes se someterán a la evaluación del jurado del concurso, que esta vez valorarán y puntuarán también su progresión durante el programa. Los tres concursantes con mejores notas pasarán directos a la final y de los otros tres restantes, los profesores elegirán al cuarto finalista. Decidir quién ocupa el quinto puesto en la final será, como cada semana, tarea del público.

Cuando termine el programa, los 'triunfitos' ya tienen programados dos grandes conciertos el 3 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 16 del mismo mes en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Todavía se desconoce si sumarán nuevas fechas y otras ciudades. ¿Tal vez, Zaragoza? Este fin de semana, muchos de ellos prometieron regresar a la capital aragonesa.