"Voy a ser yo misma", anuncia Amaia tras sufrir un bajón

Pero dentro siguen grandes voces que llevan demasiadas semanas sin tener contacto diario con sus familiares cercanos y con sus amigos de toda la vida. Y eso duele.

Una muestra de ello ha sido el bajón emocional que ha sufrido Amaia este jueves, sobre el que pudo hablar con Los Javis, los profesores de interpretación. Estos le preguntaron por su estado emocional tras comprobar que, aparentemente, se manifestaba triste y taciturna.

No es Amaia la única inqulina de la academia que se ha visto afectada por la presión y el cansancio. También Aitana sufrió un dolor de pecho en la última gala que le impidió participar en el chat posterior. Esa misma noche, Alfred se vio obligado a ausentarse tres veces por la ansiedad que padece. Tampoco es ajeno a los nervios Agoney, que ha sufrido tales dolores de faringe que incluso no ha descartado abandonar la academia antes de ser expulsado.

La última ha sido Amaia, que volvió a cautivar al público en la última gala. "¿Estás bien?", le preguntaban los Javis. "Es importante que lo digas", le insistían. "Eres maravillosa, entiendo que da miedo hacerlo tan bien". "Me agobio con todo, no sé muy bien qué hacer, cómo comportarme, quiero dejarme llevar pero siento que no me conozco, no sé cómo definirme", explicó la cantante, favorita entre buena parte del público por sus brillantes actuaciones. No obstante, Amaia reconoció que esta sensación y este proceso de cambio lo lleva sintiendo desde antes incluso de llegar a la academia de OT.

"Tienes una oportunidad maravillosa de crecer", insistieron Los Javis, quienes le pidieron que se desahogara para poder salir a flote anímicamente. "¿Cómo soy, qué me gusta?, es la mejor pregunta que te puedes hacer.", le dijeron. "Voy a ser yo misma", concluyó la joven artista.