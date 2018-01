Los mejores momentos de 'Masterchef Junior 5'

La final más vista en una noche sin rivales

La final de ayer de 'Masterchef Junior' en La 1 de TVE fue la más vista de la cinco ediciones de la versión infantil del programa de cocina. Atesoró casi tres millones de espectadores y un 23,4% de cuota de pantalla. Eso sí, con la práctica deserción de la competencia, que no ejerció resistencia alguna ofreciendo películas o programas amortizados como 'Granjero busca esposa' que, curiosamente, remontó algo en su capítulo final.

Juan Antonio 'Superstar'

Si no ha ganado en los fogones, puede que este pequeño murciano haya ganado en comentarios en las redes. Su acento y maneras de señor mayor y sus comentarios hasta el final, como el de que usar nitrógeno líquido es ilegal, han hecho de Juan Antonio la estrella campechana de esta edición.

Un reality solo de Juan Antonio hablando sobre teorías conspiratorias inventadas por él mismo. Que tiemblen las Campos #MCJunior — gema (@GemAww) 10 de enero de 2018

-Es mi tía que vive en la urbanización...

-¿Y cómo se llama?

-Urbanización...

-TU TÍA, CALAMAR, QUE COMO SE LLAMA TU TÍA

Me parto con Juan Antonio #MCJunior — Nacho Ferreras (@Nachoferpla) 6 de enero de 2018

A vueltas con la anguila

'Masterchef' no es ajeno a polémicas de todo tipo y su versión para niños no es una excepción. La pelea de Juan Antonio con una anguila viva soliviantó a los defensores de los animales, que no entendieron por qué el programa emitió esa escena. Y no solamente. Tampoco por qué obligo al pequeño a matarla pese a sus reticencias. La controversia que, como siempre, se escenificó en las redes sociales, tuvo también ejemplos del bando contrario, los que creen que los niños deben saber de dónde proceden los alimentos que se comen.

María Blanco, la prima

Desde el principio se supo que una de la concursantes, María, que además es de las más jóvenes de esta edición, era prima de otro ilustre de 'Masterchef', en este caso, el de los famosos: Miguel Ángel Muñoz, que además fue el ganador. El fulminante pase de la niña a la final desató la vena conspiranóica de algunos tuiteros, que vieron tongo en la decisión. La niña, no obstante, ha demostrado desde el estreno de esta quinta entrega ser una alumna aventajada.

#mcjunior espero que no gane maria blanco pq si no seria tongo por ser prima de miguel angel muñoz — Davi96 (@Davimalu96) 6 de enero de 2018

Si #MCJunior lo gana María Blanco es que hay mucho tongo, mucha casualidad que sea familiar del ganador de Masterchef Celebrity 1. — Danaa (@AlexandraaDanaa) 6 de enero de 2018

Trocitos de Aragón

Como ya sucediera en otras ediciones de 'Masterchef', en las que los concursante adultos se trasladaron, por ejemplo, a las pistas de esquí aragonesas, en esta ocasión, los pequeños cocineros viajaron a dos puntos de Aragón. Por un lado, al circuito alcañizano de Motorland, donde recordaron al desaparecido piloto Ángel Nieto. Por otro, hasta Zaragoza, en concreto a los singulares parajes del Monasterio de Piedra entre cuyas paredes se celebró una de las pruebas de exteriores.

El vestido de Eva

'Masterchef Junior 5' ha sido también el del embarazo de su presentadora, Eva González. Si bien en la versión de famosos ya se conocía su estado, ha sido en el Junior donde se ha empezado a apreciar la tripita y ella misma ha hecho varios comentarios al respecto. También ha sido muy comentado su vestido de la final, a modo de hada luminosa.