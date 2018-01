El profesor zaragozano Julio Escartín vuelve a 'Pasapalabra'

“Es un piano de cola, muy cuidado, de 38 años. Hice una pequeña inversión en afinación y otros cuidados. Lo llevé primero al salón Moncayo del Miguel Catalán, donde ofrecimos un par de conciertos, en mayo y junio, pero hacía mucho calor, y hemos decidido trasladarlo a la iglesia de San Carlos. Allí, entre septiembre y diciembre realizamos ocho conciertos en colaboración con la ONE La Estrella de la Mañana”.

La media de los conciertos fue de 300 espectadores, y algunas actuaciones, como la del Coro 'Amici Musicae' superaron las 400 personas. A modo casi de anécdota, recuerda Julio Escartín que en la iglesia del Seminario de San Carlos oyó, a mediados de los años 70, al pianista aragonés Eduardo del Pueyo, maestro de intérpretes y virtuoso de Beethoven. “Hice una redacción sobre su concierto y el profesor de música me subió la nota”, dice.

“Me hace mucha ilusión volver a ‘Pasapalabra’. Intervengo y a ver qué pasa -dice-. Me habían invitado para asistir a algunas emisiones especiales de Navidad, pero solo de público. Aplaudí a rabiar desde el banquillo. Al final me dieron la oportunidad y estoy feliz. En marzo también participaré en un programa especial con vencedores de bote, el ‘botemasters’”, dice Julio Escartín.

Además de música, Julio Escartín estudió psicología y cree que de ello derivan algunas de sus virtudes como concursante. “Esa carrera me permitió acceder a muchas disciplinas: filosofía, historia, mitología, etc. Siempre he tenido cualidades para la lengua: gané, de joven, el concurso coca-cola de narración. Y durante años he sido un gran lector de novelas y de obras de referencia. Ahora solo leo wikipedia”, explica. Dice que si algo le caracteriza es la curiosidad, y asegura que no tiene tanta memoria como otros: “No recuerdo las películas y me confundo con los rostros de los actores. Y hay concursantes increíbles que se lo saben todo. Todo”.

¿Qué se hace cuando a uno le tocan 318.000 euros? “El programa ya te retiene elñ 21 % y tienes que hacer una reserva de 60 o 70.000 euros para Hacienda. En Aragón el límite de retención es del 47 % y yo casi llego con este premio. Querríamos comprar una parcela en Torrero, pero aún no hemos tenido suerte. Ahora no puedo tener el piano en casa: tendría que adaptar una habitación y echar a un hijo de fuera de casa. Creo que no lo voy a hacer aún, ja, ja, ja”.

Julio Escartín se confiesa admirador de Glenn Gould, Daniel Barenboim y de Arthur Rubinstein, como intérpretes. Y de Bach, de Mozart y Schumann como compositores. “Ahora no puedo tocar el piano. Tengo mucho ajetreo, mucho estudio y repaso, pero me imagino ya en la jubilación o a los 80 años tocando a Juan Sebastián Bach. Es como un sueño aplazado”.

Mientras, medirá sus fuerzas en ‘Pasapalabra’ - “no sé si sabía que estuve por primera vez hace 16 años, en los tiempos de Silvia Jato”, dice- o donde sea en pos de un bote que le permita mejorar su vida y la de los demás: “sobre todo las de tantos y tantos músicos, pianistas, solistas, coros de Aragón y del mundio que lo hacen de maravilla y a los que conocemos poco y mal. De ahí mi compromiso”, concluye.