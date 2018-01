Amaia brilló en una dura noche para Alfred y el resto de 'triunfitos' en OT

Ya no sorprende a nadie. Cuando comienza la música y empieza a cantar, Amaia es capaz de dejar hipnotizado a todo aquel que la escucha. La concursante navarra de Operación Triunfo volvió a impresionar al público y al jurado del programa en la décima gala, este lunes. Con una virtuosa interpretación al piano de la canción 'Soñar contigo' consiguió lo que se suponía imposible, mantener el nivel de la gala anterior, en la que parecía haber tocado techo cantando 'Shake it out'.

Pese a la luz que irradió la pamplonesa, la de este lunes fue una noche con muchas sombras para los concursantes que aún siguen en la academia. A la ilusión de seguir haciendo un buen papel en el programa suman cada semana nervios, estrés y cansancio, algo que a algunos les está pasando factura. Es el caso de Alfred, ausente en gran parte de la gala al no sentirse bien.

Las redes sociales especularon con una posible crisis de ansiedad del catalán, que preocupó a todos sus seguidores. Al final de la gala, el presentador Roberto Leal confirmó que el concursante había cantado 'Get it together' pese a sentirse "mareado". El programa no ofreció más información al respecto y, pese a esta circunstancia, el jurado terminó nominándole alegando "falta de personalidad" en la interpretación de su tema. Finalmente, Alfred fue salvado por los profesores, en desacuerdo con el jurado.

Duelo entre amigos

Si la semana pasada, las nominaciones separaban a dos grandes amigos, Cepeda y Roi, este lunes les tocaba el turno a Nerea y Agoney, inseparables desde que comenzó el concurso. Tras una dura semana para ambos, en la que el canario sufrió problemas de voz y tuvo que reservarse para la gala evitando algunos ensayos, los dos amigos sellaron buenas actuaciones. La catalana bordó 'Listen' de Beyoncé y Agoney defendió muy bien la canción de Queen 'Somebody to love'.

Al final de la noche, el público, con un ajustado margen (53% contra el 47%), decidió que fuera Agoney quien debe permanecer en la academia, aunque ya sin su mejor amiga. El canario seguirá persiguiendo así uno de sus sueños: ser el representante de España en Eurovisión. Esto se decidirá en una gala especial el 29 de enero, antes de la final del programa.

El duelo entre grandes amigos se está convirtiendo en tónica general en el concurso.

Ana y Roi, nominados

Esta semana les ha tocado subir a la palestra de nominados a Ana Guerra y a Roi, quien desbordó simpatía en una batalla de baile con Roberto Leal a ritmo de hip hop, 'reggaeton' y muñeira durante la gala.

El jurado valoró la actuación de ambos (Ana cantó 'La negra tiene tumbao' de Celia Cruz y Roi, 'Demons' de Imagine Dragons) pero subrayó su difícil tarea este lunes: nominar a cuatro de los siete concursantes que quedan. Las suyos no fueron los mejores números de la noche y de nuevo dos grandes amigos se disputarán esta semana una plaza para seguir en el programa.

Aitana sigue pensando en Cepeda

La cuarta nominada del jurado, salvada por sus compañeros, fue Aitana. La que fuera favorita del público la semana pasada cantaba 'Cheap Thrills' (Sia) pero los nervios tras una difícil semana sin su gran amigo Luis Cepeda le pasaron factura. Fue el arma utilizada por el jurado para proponerla para abandonar la academia. La valoración de Mónica Naranjo, animándola a dejar de llorar despertó numerosas críticas y chistes en Twitter.

“A tu edad, yo me fui a Mexico con una mano delante y otra detrás y no lloré, Aitana, no lloré”, dijo Naranjo a la catalana. Y este comentario se repitió una y otra vez en Twitter con otros divertidos argumentos comparativos:

Mónica Naranjo: A tu edad, Aitana, yo me operé a mi misma de apendicitis sin anestesia con una navaja oxidada y un mechero y no lloré #OTChat #OTGala10 — Jose Díaz (@JocheDiaz) 9 de enero de 2018

Monica Naranjo: "Yo con 12 años me quedé atrapada durante horas en la AP-7 y no lloré, Aitana, no lloré". #OTGala10 — Juanma del Álamo (@jmdelalamo) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: ‘’Yo me teñí el pelo de dos colores con 12 años, que parecía un sandwich de nocilla, y no lloré, Aitana, no lloré’’ #OTGala10 #OTChat — Cas (@Caspito93) 9 de enero de 2018

Mónica Naranjo: ‘’Yo tuve que cortar las cebollas para las cenas de Nochebuena y Nochevieja y no lloré, Aitana, no lloré. Lloraron las cebollas, después de que valorara su sabor.’’ #OTGala10 #OTChat — Eh? (@Juananblue) 9 de enero de 2018

Miriam, con paso firme

Los tres elegidos por el jurado para "cruzar la pasarela" sin enfrentarse al peligro de la expulsión fueron Amaia, Agoney y Miriam. La gallega interpretó la canción 'Quisiera ser' de Alejandro Sanz y volvió a demostrar su versatilidad en el concurso, algo muy valorado por los profesores en la academia.

