Despellejar conejos o matar una anguila, polémicas pruebas para los niños de 'Masterchef junior'

Llegar a ser un famoso cocinero no es una tarea fácil, como demuestran cada semana los niños concursantes del programa 'Masterchef Junior'. Cocinar bajo presión, siendo constantemente evaluados por un jurado, no es sencillo de llevar. Pero además los pequeños aspirantes a chef se enfrentan a nuevos retos cada semana. Algunos de ellos no exentos de polémica.

En el programa de La 1 emitido este miércoles, los niños tuvieron que despellejar y destripar conejos o desplumar aves para después cocinarlos. Algo que fue criticado en las redes sociales, aunque mucho menos que 'el plato fuerte' de la noche: el momento en el que Juan Antonio, de 10 años, tuvo que matar a una anguila que estaba viva y coleando.

Al darse cuenta de que se movía y ante las risas del jurado, el menor gritaba: "¡Que la mate alguien!"."Se ha movido, yo no me acerco. ¡Uy, qué locura!".

Samantha Vallejo-Nágera, miembro del jurado del programa, explicaba al niño lo que debía hacer: "Lo pones encima de la mesa y lo cortas, como un chef. No pasa nada". Su compañero y cocinero Jordi Cruz hacía su particular aportación: "Aquí tenemos producto fresquísimo, se tiene que mover". Pero estos argumentos no convencían al menor. Su respuesta era clara: "¡Yo no la mato, que eso me muerde!".

Sin embargo, finalmente sí la descabezó, la troceó y cocinó. Aunque el niño terminó su intervención con una clara reflexión: "Yo creo que en la pescadería te la dan muerta".

Este reto generó muchas críticas por parte de la audiencia del programa que se plasmaron en las redes sociales.

Lo de MasterChef JR de ayer me pareció un poco demasiado, que un niño tenga que matar una anguila..., no era necesario la verdad #MCJunior — Nacho Ballesta (@nachoballesta) 28 de diciembre de 2017

Porque le ponen a los niños de masterchef una anguila viva para que la maten? Eso genera traumas luego.. #MasterChefJunior — EleZeta ♀ #Almaia (@bobera95) 28 de diciembre de 2017