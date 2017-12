Cuatro explota el filón de los ligues

Cinco jóvenes 'millennials' se convertirán muy pronto en los cinco 'Singles XD' de Cuatro, el nuevo 'dating show' que llegará este mismo mes a las tardes del canal con una emisión diaria (de lunes a viernes) en directo y que supone el regreso a televisión de la presentadora Nuria Roca (Moncada, Valencia, 45 años). "Me encuentro ahora mismo pletórica de felicidad. Vuelvo con mucha ilusión a esta casa, Mediaset, donde siempre me he sentido muy a gusto y donde me voy a reencontrar con grandes amigos en un género como es el 'dating show', que nunca he tocado. Alejarse un tiempo de la televisión ha hecho que ahora tenga muchísimas ganas de abrazar este proyecto con fuerza", cuenta Roca, que encara el nuevo proyecto profesional (actualmente en fase de producción) tras su polémica salida de TV3 (fue despedida de manera fulminante y sin previo aviso), donde presentaba el programa de entretenimiento 'A tota pantalla', del que sólo se emitieron siete episodios.