'Stranger Things' asusta más en su regreso

Creada por los gemelos Ross y Matt Duffer y llena de guiños a la fantasía y ciencia ficción de los ochenta, la producción marca el regreso de la actriz Winona Ryder y el lanzamiento de la joven promesa Millie Bobby Brown, en su papel de Eleven. "En la vida real soy mucho más alegre que Eleven. Cuando interpreto al personaje necesito unos minutos para meterme en su zona personal", cuenta Millie.

La serie es, en realidad, una carta de amor cargada de nostalgia por un tiempo pasado, pero también una extravagancia que alimenta la imaginación con sus monstruos. "Queremos convertir cada temporada en una gran celebración cinematográfica, como si viéramos una película larga. En la segunda temporada exploramos la mitología de una manera más profunda" explica Matt Duffer.

Los niños protagonistas, estrellas internacionales de la noche a la mañana, son Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Sadie Sink (que se acaba de unir al grupo) y la citada Millie Bobby Brown. Todos aseguran que disfrutan de su nuevo estatus sin perder la amistad que les une. "Lo más divertido fue conocer cómo se vivía en los 80. Es fascinante. Los ‘walkie-talkie’ eran enormes, las bicicletas, pesadas y, para usar una grabadora, ¡tuvieron que explicarme cómo utilizar un casete!", dice riéndose Gaten Matarazzo, que da vida a Dustin. Millie Bobby Brown secunda a su compañero. "Para mí, la sorpresa de revivir los 80 es la libertad y la ingenuidad de la época. Los niños podían ir solos a la tienda en bicicleta a comprar". Y para Caleb McLaughlin, que encarna a Lucas, lo más sorprendente fue el vestuario. "Los pantalones de paracaidistas son los peores, durante la grabación hacía calor y yo sudaba terriblemente dentro de esos pantalones" revela provocando la risa de sus amigos.

En general, los actores interpretan a adolescentes de los 80 y el aprecio de estos chavales por la cultura y la moda de entonces ha crecido tras su paso por el rodaje. "Es el poder de la nostalgia, me gustan muchos temas de Prince y de Whitney Houston, de hecho, me he creado una lista con sus canciones que llevo en mi iPod", admite Brown.