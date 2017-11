Pilar Urbano: “Los periodistas debemos ser cancerberos del poder”

-En sus libros ha ahondado sobre temas de corrupción, de política, de terrorismo, temas que han generado gran expectación ¿En qué momento decide escribir sobre un determinado acontecimiento?¿Qué ingredientes tiene que tener para que salte la chispa de su curiosidad?

-Mi chispa de ignición es salir al encuentro de aquello que no se ha contado bien y que el sabio pueblo intuye pero no tiene datos ni explicaciones… Es decir, los hechos de nuestro reciente pasado o de nuestro presente cuyas zonas de penumbra reclaman claridad. Entonces, me centro en eso y empiezo a investigar. Mi pensamiento-motriz es casi siempre el mismo: “Si esto yo no lo sé y la gente que conozco sospecha algo pero tampoco lo sabe, y es algo que afecta a nuestra historia colectiva, habrá que remangarse, averiguarlo y contarlo”.

-¿Cómo se siente cuando descubre ese hilo del que tirar para desentrañar una historia?