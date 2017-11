Un autobús inoportuno estropea el vídeo del día

De fondo, se aprecia la rabia del locutor por semejante faena, aunque matizada por los pitidos que en Estados Unidos tapan los tacos en televisión. Y se escuchan muchos pitidos.

El vídeo llevaba ayer más de 109.000 visualizaciones en Youtube y provocó chistes y carcajadas en las redes sociales por la mala suerte de los cámaras del canal televisivo. Y por el don de la empresa de transportes para convertirse en protagonista de la jornada y llevarse una inesperada publicidad gratuita.

"El Marta bus del que estamos hablando... Quizá la primera vez en la historia en que un autobús cumple perfectamente su horario", dice este otro:

The #MARTABus we're talking about.. Maybe the first time in history a bus has had perfec timing. https://t.co/DMtV5O4FdY - @tjconnorstweets via @ajc