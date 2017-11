Thalía, tercera expulsada de Operación Triunfo

En esta cuarta gala la expulsada fue la extremeña Thalía Garrido, que interpreto 'Cenizas' de Malú, con solo el 31% de los votos del público frente al 69% de su compañero Cepeda.

De ella, tanto los profesores como el jurado, destacaron su tenacidad y esfuerzo, asegurando que habían visto a "una artistaza" en el escenario y felicitándola por la actuación.

El otro nominado fue Cepeda, quien interpretó 'Dancing on my own' de Calum Scott.

Por otro lado, Marina y Mireya fueron las nominadas de la noche, junto a Miriam que fue salvada por los profesores y Ricky por sus compañeros, que disputarán su puesto en la academia en la gala del próximo lunes.