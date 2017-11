"Perdona, pero no recuerdo tu nombre" y otros despistes en First Dates

'First Dates', el programa de citas de Cuatro, dista cada vez menos de citas normales y clásicas.

El programa, en la búsqueda de su constante renovación para evitar volverse repetitivo trajo en la noche del lunes una cita con acompañantes. Jesús a su cita con Olga no acudió solo, sino con su hermana y dos amigos que vieron la cita desde una sala contigua para poder comentarla. En un momento de la velada, Jesús se levantó para compartir opiniones con sus acompañantes y cuando volvió le contó a Olga de donde venía, ya que ella no sabía que estaban siendo observados. Olga se mostró sorprendida, "estoy flipando, no solamente tengo que ganarme al chico, sino también a sus amigos y a su hermana".

Pero la noche no había terminado aún en el restaurante de Carlos Sobera.