"Celebramos hoy Vocento". Con estas palabras, Felipe VI quiso resumir ayer el sentido del acto conmemorativo del 15 aniversario del grupo de comunicación. Acompañado por doña Letizia, el Rey presidió un acto en el que resaltó que Vocento es "leal depositario de esa materia tan sensible y valiosa que es la información". "Es un grupo comprometido con el rigor y la verdad, que estimula el debate, es escuela de periodismo y archivo de grandes firmas literarias", señaló el Rey en el transcurso de un evento que fue conducido por el periodista Carlos Herrera, y al que asistieron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Justicia, Rafael Catalá; de Interior, Juan Ignacio Zoido; de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de Agricultura, Isabel Tejerina, además de la presidenta del Congreso, Ana Pastor. A la celebración asistieron, también, los directores generales y directores de los doce periódicos del grupo.

Hubo en el acto, además, representantes aragoneses, como Mikel Iturbe, director de HERALDO y director editorial de Henneo; Pedro Olloqui, director audiovisual de Henneo; o Genoveva Crespo, directora del Gabinete de Presidencia y Relaciones con los Medios de Ibercaja.

En su discurso, el Rey defendió la libertad de prensa como baluarte de la democracia. "No existe democracia sin libertad de prensa –subrayó–. No se conciben sociedades libres sin medios independientes. No cabe opinión pública sin pluralidad de puntos de vista ni contraste de argumentos". El monarca alabó a Vocento y a todos los medios que publican "noticias e informaciones contrastadas y avaladas por profesionales de la comunicación y por redacciones independientes".