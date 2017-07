Sorpresa esperada al saber quién sera el próximo Doctor Who

La actriz inglesa Jodie Whittaker será la primera mujer en encarnar al "doctor" de la popular serie británica de ciencia ficción ' Doctor Who' , en sustitución de Peter Capaldi, que se despedirá la próxima Navidad, informó la cadena BBC.

La cadena pública del Reino Unido, que estrenó la serie en su primera fase en 1963, reveló la identidad del decimotercer 'Señor del Tiempo' en un tráiler después de la final masculina del torneo de tenis de Wimbledon, entre una gran expectación del público.

La actriz de 35 años, que ha figurado en otras exitosas series televisivas como "Broadchurch", sustituirá al carismático Capaldi, que asumió el papel en 2013.

"Estoy más que emocionada de emprender este viaje épico", ha declarado.

"Me siento completamente abrumada, como feminista, como mujer, como actriz, como ser humano, como alguien que se quiere esforzar siempre y asumir desafíos y que no quiere ser encasillado por lo que te dicen que puedes o no puedes ser", añadió.

Whittaker pidió a los seguidores de la serie, la más larga de ciencia ficción de la historia y todo un icono de la cultura popular, que no se "asusten" con el traspaso del papel protagonista a una mujer, porque este es "un momento emocionante" y "Doctor Who' representa todo lo que es emocionante del cambio".

El director de la nueva temporada, Chris Chibnall, que sustituirá a Steven Moffat, que se marcha con Capaldi, dijo que siempre supo que el decimotercer doctor sería una mujer. "Estamos encantados de haber conseguido nuestra opción número uno", ha manifestado.

'Doctor Who', que se emitió en el Reino Unido de 1963 a 1989 y, en una segunda etapa, de 2005 a la actualidad, narra las aventuras de un Señor del Tiempo conocido como "el Doctor", que explora el universo en su "Tardis", una nave espacial con conciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio.

Con más de cincuenta años desde su creación, "Doctor Who" figura en el Libro Guinness de los Récords como la serie de televisión de ciencia ficción de mayor duración del mundo, y cuenta con legiones de aficionados.