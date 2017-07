¿Influyen las series de televisión en la construcción de identidad?

El grupo de investigación en Representación, Ideología y Recepción en la Cultura Audiovisual (Rirca) de la Universidad de les Islas Baleares (UIB) ha analizado las relaciones entre las producciones televisivas estadounidenses de la era post 11-S y los cambios sociales de la última década para determinar cómo las series de televisión influyen en la construcción de las identidades.

El grupo de investigación, que hace diez años que trabaja en este campo, ha puesto en el punto de mira de su último proyecto, 'El papel de la ficción televisiva en los procesos de construcción identitaria del siglo XXI' (2014-2017), series destacadas de la ficción norteamericana como 'House of Cards' ('Netflix', 2013-), 'Orange is the New Black' ('Netflix', 2013-), 'Orphan Black' ('BBC America', 2013-), 'Girls' ('HBO', 2012-), 'Masters of Sex' ('Showtime', 2012-), 'Person of Interest' (CBS, 2011-), 'Boardwalk Empire' ('HBO', 2010-2014), 'Fringe' ('Fox', 2008-2013), 'Bionic Woman' ('NBC', 2007), 'Mad Men' ('AMC', 2007-) y 'Westworld' ('HBO', 2016).

Los investigadores partían de la idea de que la ficción audiovisual en general y la televisiva, en particular, "tienen un papel importante en la remodelación y la reconducción de actitudes sociales individuales y colectivas, en la medida en que actúan como elemento conector entre las audiencias y la realidad".