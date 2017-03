'Juego de Tronos' estrenará su séptima temporada... el 16 de julio

El anuncio llegóa través de un vídeo emitido en Facebook Live, en el que se veía un bloque de hielo en una estancia oscura con muros de piedra y con la célebre música de la serie de fondo.

Varios actores como Isaac Hempstead Wright y Lena Headey, que interpretan a Bran Stark y Cersei Lannister, respectivamente, explicaron a los seguidores de 'Juego de Tronos' que tenían que escribir "fuego" en los comentarios del vídeo para que así se derritiera el bloque de hielo y se diera a conocer la fecha.

Más de 150.000 personas estaban conectadas en los picos de audiencia de esta larga retransmisión que duró más de una hora.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ