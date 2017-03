Telecinco traslada 'Sálvame Deluxe' al sábado y estrena 'La Voz Kids'

De este modo, el programa de talentos infantiles pasará a enfrentarse previsiblemente al estreno de 'Tu cara no me suena todavía'. Con esta decisión, Telecinco intentará frenar la llegada del nuevo programa de Antena 3, que se incorpora a la parrilla tras la temporada más exitosa de su versión para famosos 'Tu cara me suena'.

Además de ganar la batalla del viernes, la cadena de Mediaset también busca mejorar los resultados del sábado, como bien hicieron antecesoras suyas en el mundo del corazón (por ejemplo, 'Salsa Rosa'). Con esta decisión tendrá que dejar de lado el espacio 'Cine 5 estrellas', su apuesta por los estrenos cinematográficos.