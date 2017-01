García Ferreras: "No se pierde rigor por hacer un producto atractivo"

"Buscamos la verdad y la contamos de una manera directa, clara, con un lenguaje audiovisual de este tiempo y, por supuesto, con pasión informativa", explica el periodista.

-Ahora la voracidad de la inmediatez es inmensa gracias a las nuevas tecnologías, a internet o a las redes sociales. Aprovechémonos de sus ventajas, perfeccionemos sus fragilidades y combatamos sus riesgos.Estamos inmersos en una vertiginosa sociedad digital con nuevos actores con capacidad para informar y desinformar. Vivimos momentos y tiempos excepcionales que requieren de un periodismo fuerte, honrado y valiente que tiene que aprovechar la tecnología punta. Un gran desafío.-La madre radio fue mi maestra y su espíritu es el que me inspira desde entonces. Aprendí de ella los ritmos, la emoción y los tempos.-Es un programa que ha ido construyéndose y creciendo desde abajo. En el equipo de 'Al Rojo Vivo' no olvidamos jamás que esta aventura periodística comenzó en laSexta 2 a las doce de la noche y con un 0,5 de audiencia. Humildad siempre.-Un programa en busca de las claves que permitan entender este nuevo tiempo político, económico y social, donde muchas reglas están cambiando. 'Al Rojo Vivo' es pasión por la información, con expertos, con los protagonistas de la actualidad, y es también debate desde posiciones diversas. Busca generar pensamiento crítico y ser una herramienta útil frente a la mentira.-Desde su inicio es un programa hecho para los que votan y para los que no votan, eminentemente centrado en la política. Las investigaciones judiciales están presentes porque la lucha contra la corrupción es uno de los retos de este país.Buscamos que participen los protagonistas, los especialistas que saben y analistas con planteamientos ideológicos diferentes e, incluso, antagónicos. Respeto, pluralidad y diversidad.-Nosotros debemos ser leales al periodismo en el que creemos más allá de las audiencias. Inconformistas, incómodos para el poder, críticos, valientes y directos. Sin olvidar que al poder, a menudo, no le preocupa la realidad, sino el silencio de la realidad. Nosotros no solo hacemos televisión, hacemos periodismo.-Si haces periodismo, las presiones son consustanciales a tu trabajo. Existen y no solo del Gobierno. Hay que vivirlas con naturalidad, hacerles frente y no doblegarte.-'Al Rojo Vivo' encaja a la perfección en laSexta porque es una cadena de televisión que cree de verdad en la información. Y en cuanto a las ofertas, por el momento nada que me haga replantearme mi presente.-Seguiremos en la misma franja, aunque queremos consolidar el horario de las once de la mañana como inicio del programa.Y, por supuesto, reaccionar a cualquier hora, ante hechos informativos importantes como los atentados de Niza y Berlín, o como hicimos con el referéndum del "Brexit", la elección de Donald Trump (durante casi 14 horas seguidas) o el Comité Federal del PSOE que culminó con la dimisión de Pedro Sánchez.-Se basa en la agilidad y en dinámicas de equipo trabajadas durante bastante tiempo. La mejor improvisación es la que se planifica.Nuestra apuesta por la actualidad y la información no es una moda. Creemos profundamente en ello como ADN que identifica a esta cadena de televisión y por eso reaccionamos así ante hechos y noticias que consideramos relevantes para el ciudadano.-Una máquina informativa que se activa cada día con una rutina de máxima entrega, con una buena dosis de adrenalina, vértigo, exigencia y un respeto profundo a los espectadores que nos siguen.-El equipo de producción es estratégico y esencial. Sin ellos esto sería prácticamente imposible. Su capacidad para responder a nuestras "locuras profesionales" es infinita. Son los mejores y un pilar fundamental de laSexta Noticias.-No buscamos el espectáculo, pero no se pierde rigor por hacer un producto atractivo. Buscamos la verdad y la contamos de una manera directa, clara, con un lenguaje audiovisual de este tiempo y, por supuesto, con pasión informativa.-En laSexta Noticias siempre estamos trabajando con emoción sobre nuevas ideas y futuros proyectos. La redacción es audaz, innovadora y de un alto nivel creativo. Y hay además algo verdaderamente importante: Atresmedia cree en ella.