Participantes en 'Pesadilla en la cocina' se plantean denunciar al programa por estafa

El del Café Zamora ha sido el único abandono hasta la fecha de Alberto Chicote en ‘Pesadilla en la cocina’, el programa de La Sexta dedicado a sacar restaurantes de la senda del fracaso. Y ahora también será noticia por liderar una posible denuncia conjunta por estafa contra el ‘reality’. Sole Álvarez, dueña del restaurante zamorano, es una de las principales artífices de que tome forma lo que hasta el momento era solamente un foro de quejas en Whatsapp sobre el trato que, a su juicio, han recibido algunos de los participantes en ‘Pesadilla en la cocina’.



Según publicóSole Álvarez se ha unido a otra participante en el programa, Manoli, del restaurante Irlanda de Ferrol, para convocar a otros veinte protagonistas descontentos con ‘Pesadilla en la cocina’ (casi un tercio de ellos). Todos comerán hoy mismo (día de emisión del programa) en Madrid, paraLa liebre que ahora amenaza a Chicote saltó poco después de la emisión, el pasado noviembre, del programa sobre el, quien dio por imposible a Sole antes de la reinauguración. Nada más emitirse,y que solo se ha querido proyectar "la imagen de una loca". Sus quejas se unieron a otras anteriores en el mismo sentido: las de Manoli, dueña del restaurante Irlanda y vidente.Ambas pusieron en marcha unde ‘Pesadilla...’. En él, las quejas versan sobre por qué "unos negocios funcionaban y otros no, por qué a unos se les montaba un local impresionante y a otros no se nos tocaba la cocina,". No es la primera vez que la realidad o las opiniones de algunos concursantes ponen en tela de juicio el programa de Alberto Chicote, copia, por cierto, de otro estadounidense de idéntico título y factura que conduce el chef Gordon Ramsey.Los dueños del restaurante La Reina del Arenal, por ejemplo, pidieron sin éxito que no se emitiera el programa que protagonizaron porque, sostenían, "estaba manipulado"., apuntó en su día el dueño del local, Álex Hernández.José Luis Sanz, responsable de La Mansión de Navalcarnero, fue más allá y. Pero ya en la vista oral el fiscal pidió la desestimación de la demanda al considerar que el empresario sabía a lo que se exponía al participar en un programa de estas características., en el que, según sus detractores, "solo se puede lucir Chicote, no se nos enseña nada de cocina y firmas un contrato que si incumples te obliga a pagar una indemnización que te arruinaría la vida".