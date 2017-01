La comedia 'Will & Grace' regresará con diez nuevos episodios

La popular comedia televisiva 'Will & Grace' volverá a la pequeña pantalla con diez nuevos episodios y con su reparto original al frente, informó hoy la cadena NBC a través de su cuenta de Twitter.



, señaló en la misma red social la actriz Debra Messing, mientras que su compañero de reparto Sean Hayes afirmó sentirse "entusiasmado" ante el regreso de "Will & Grace"., 'Will & Grace' se convirtió en una de las comedias más exitosas de su época y destacó, además, por ser pionera a la hora de mostrar personajes homosexuales en horario de máxima audiencia en la televisión estadounidense.Su argumento giraba en torno a, un abogado gay, y su compañera de piso Grace (Messing), heterosexual y diseñadora de interiores.McCormack y Messing protagonizarán los nuevos capítulos de 'Will & Grace' junto a Megan Mullally y Hayes, que completaban el cuarteto principal del elenco.Los creadores de 'Will & Grace', Max Mutchnick y David Kohan, serán los productores ejecutivos y 'showrunners' (responsables máximos de una serie) en las nuevas entregas, mientras que James Burrows, el realizador de las ocho temporadas originales, será director y productor ejecutivo de estos diez episodios.