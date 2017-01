Alberto Rodríguez dirige a Paco León en la serie 'La Peste'

Esta semana comenzará en Sevilla el rodaje de 'La Peste', una ambiciosa serie del director Alberto Rodríguez, producida por Movistar+ con un presupuesto de 10 millones de euros y que protagonizan Paco León y Manuel Solo.



Rodríguez, director de películas como 'Siete Vírgenes', 'La Isla Mínima' o 'El hombre de las mil caras', ha explicado este martes en la presentación de la serie que 'La Peste'que "fue el epicentro económico de Europa; una ciudad en la que todo era orden y caos, belleza y miseria, todo al mismo tiempo"., sobre cuyo guión el director sevillano no ha querido desvelar muchos detalles, pero que reflejará el esplendor que vivió la capital andaluza tras el Descubrimiento y el comercio con América, y los efectos devastadores que causaron en ella las epidemias de peste bubónica.'La Peste', serie en la que también trabajarán Pablo Molinero, Sergio Castellanos, Patricia López Arnáiz y la actriz novel Lupe del Junco,, aunque no se descarta la producción de nuevas temporadas, según ha explicado el responsable de ficción de Movistar+, Domingo Corral.Rodríguez ha explicado que la serie contará convinculados a un crimen por desentrañar.Esta producción, la mayoría en Extremadura y Andalucía, y pretende erigirse en el primer gran éxito de la apuesta de Movistar+ por una producción de ficción de calidad, iniciativa en la que va a invertir centenares de millones de euros en una decena de series.