Las cadenas ejercen de nuevas celestinas

'Tú, yo y mi avatar', 'Desnúdame' y 'Casados a primera vista' buscan el tirón de 'First dates' con fórmulas dispares para ayudar a encontrar pareja en una semana en la que se estrenan producciones como 'Emerald City' y 'Una serie de catastróficas desdichas' y vuelve 'Cuéntame'.



En esta tendencia de las cadenas por ejercer de nuevas celestinas se inscribe 'Tú, yo y mi avatar', para el que Cuatro ha confiado en una experta en programas de emparejamientos,que comienza esta aventura el lunes a las 22.40.Aquíntre candidatos que se esconden tras avatares humanos -en algunos casos famosos- que seguirán sus instrucciones para conquistar al pretendiente. 'Desnúdame' (día 15, 21.00) es la apuesta en esta línea de DKISS, que opta por la versión española de un programa que ya ha triunfado en otros países y que lleva las citas a ciegas a una cama en la que los aspirantes a encontrar el amor se introducen en ropa interior.Y el lunes a las 22.30 llega aa tercera temporada deprometiendo 'sorprendentes novedades' en un programa cuyo punto de partida es un matrimonio civil entre desconocidos tras el que las doce parejas resultantes vivirán su luna de miel y un mes de convivencia que les permitiráSon propuestas que se suman a 'First Dates' (de domingo a viernes a las 21.30 en Cuatro), un programa presentado pory por en el que en casi un año más de mil parejas se han sometido a citas a ciegas con diferentes resultados y una audiencia media de 1,3 millones de espectadores.Como contrapunto a la felicidad que puedan lograr esas parejas, DKISS incorpora a su parrilla el lunes a las 21.45 'que recrea con actores llamativas historias de adulterio.Tras el limitado seguimiento de la audiencia de los especiales navideños de', Telecinco estrena el día 9 la segunda temporada del programa de, que reúne ay el exitoso cocinero asturiano afincado en EEUUTambién aterriza el martes a las 22.30 en laSexta 'n concurso de talento presentado por Cristina Pedroche con la actriz y humoristacomo jurados de las más variadas disciplinas.No sólo programas, sino también nuevas series llegan a las parrillas la próxima semanaestrena el viernes 13, sin temor a las supersticiones,una versión moderna de 'El mago de Oz' protagonizada por unacomo una guerrera Dorothy, Vincent D'Onofrio como un dictador con dotes de magia y, eso sí, brujas buenas y malas.Además, la saga literariaque firmó Daniel Handler y que se llevó al cine, se convierte ahora en serie gracias aque estrenará esta producción propia el viernes con Niel Patrick Harris ('Cómo conocí a vuestra madre') como el conde Olaf, el malvado tutor de tres hermanos huérfanos a quienes intenta quitarles la herencia.A La 1 llega el jueves a las 22.40 la 18 temporada de(Pablo Rivero) y se incorporan nuevos actores como Carlos Cuevas, Itziar Ituño, Cristina Marcos, Paula Soldevilla, Denis Gómez y Miguel Canalejo.AMC trae la segunda temporada de la robóticadesde el día 11 a las 22.10. La exitosa serie británica incorpora a Carrie Ann Moss ('Matrix') y Marshal Allman ('True Blood') en esta trama que explora si los Synths (humanoides) tienen los mismos derechos que las personas.En cambio se despide encon su cuarta y última temporada, cuyo primer episodio se emite el día 12 a las 22.30, en la que según su protagonista,los fieles a la serie 'recibirán no sólo respuestas, sino una cierta sensación de alivio con el final'.En cuanto a documentales, el día 10, coincidiendo con el primer aniversario de su muertedial 32) estrena a las 22.00 el documental, los últimos cinco años' que, bajo la dirección de Francis Whately retrata del tramo final de la vida del mito a través de imágenes y entrevistas inéditas.Otro documental de estreno eoccidental para atraer y reclutar jóvenes, creando contenidos que imitan películas como 'Seven' o 'En tierra hostil' y videojuegos como 'Call of duty' y 'Assassin's Creed'. Dirigido por el francés Alexis Marant, podrá verse en #0 el jueves a las 21.55.Por otra parte, DMAX trasladará a los espectadores a Alaska en la sobremesa (15.45) con' (de lunes a jueves a partir del día 9) y 'Alaska en tren' (viernes). El primero mostrará la dura vida de una población de 42 habitantes y el segundo el funcionamiento de la principal línea ferroviaria del Estado.Historia estrena el lunes a las 22.00 'una serie que revela cómo funcionaba la tecnología en distintas épocas.Para los más pequeños de la casa Canal Panda estrena el lunes, a las 8.25, la tercera temporada de 'a serie de aventuras en la que Chris y Martin viajan explorando la naturaleza para descubrir los misterios de la vida silvestre a los niños de 'asfalto'. Y Disney XD el mismo día a las 20.20 'La ley de Milo Murphy', la vida de un adolescente al que todo le sale mal.