Luján Argüelles, "encantada de emparejar a gente" en 'Tú, yo y mi avatar'

'Tú, yo y mi avatar' es el nuevo programa de citas presentado por Luján Argüelles que arranca este lunes en Cuatro, en horario de máxima audiencia, con el objetivo de mostrar al público si es posible enamorarse de alguien sin conocer cuál es su apariencia física.



La asturiana, que se ha convertido en "la Celestina" de la televisión por haber trabajado en otros programas de citas como '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y 'Un príncipe para...', dice en una entrevista que, lejos de sentirse encasillada,La originalidad de este nuevo programa, ha dicho, es que, ya que el candidato no conocerá la apariencia de su pretendiente hasta el final.Cada lunes a las 22.40 tres pretendientes intentarán conquistar a un candidato que no podrá ver cómo son en realidadpersonas físicamente distintas a ellos que seguirán sus instrucciones mediante un "pinganillo" y que en algunas ocasiones serán personajes famosos.El formato, que ha sido creado por Mediaset en colaboración con La Competencia Producciones, se presenta comode los programas de citas.En 'Tú, yo y mi avatar',hasta quedarse con uno solo, momento en el que finalmente podrán descubrir cuál es su apariencia y si sienten la misma atracción física que mental.La decisión de la cadena de emitir el programa a continuación de 'First Dates', otro programa de citas presentado por Carlos Sobera, refleja que, algo que, según la presentadora, se debe a que al espectador le vuelve a apetecer ver cómo la gente se enamora."Pero, aunque son varios los programas sobre búsqueda de amor que ocupan la parrilla, hay algo importante que, según ella, diferencia a 'Tú, yo y mi avatar' del resto: "Hay una diferencia crucial que es que no se ven.El formato, creado en España,y está entre los más solicitados por otros países, según reveló la agencia francesa The WIT durante el último Festival de Televisión de Cannes, en abril pasado.En nombre de todo el equipo, Argüelles ha manifestadoporque eso también significará que nuestro formato y un formato español se va a replicar en muchos países del mundo."Después de dos meses grabando los programas que comenzarán a emitirse el próximo lunes,. Espero disfrutar mucho todos los lunes viendo a todos mis chicos cómo interactúan entre ellos."