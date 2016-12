La TV despedirá el 2016 de la mano de sus rostros más populares

Las distintas cadenas de televisión despedirán el 2016 y darán la bienvenida al 2017 de la mano de sus rostros más populares, y con los programas especiales que han preparado con los números musicales, monólogos y el humor como auténticos protagonistas de la noche.



En concreto, para despedir 2016,, que regresa en Nochevieja con 'Operación: And the andaran'. Antes y después de las Campanadas, se emitiráy la música de cerca de 40 artistas como David Bisbal, Juanes, Pablo López, Bustamante, Ruth Lorenzo, Chenoa o Gemeliers.Posteriormente, los espectadores de La 1, La 2, además de TVE Internacional y RTVE.es, darán la bienvenida a 2017 junto a la presentadoraUna hora después, Paloma Lago y Roberto Herrera, despedirán el año desde Canarias. Además, en La 2, desde las 22.30, se podrá disfrutar de la "mejor verbena" en 'Nochevieja a Cachitos' y Virginia Díaz.En, la noche de Fin de Año se visten de largo para despedir 2016 y dar la bienvenida al nuevo año conAdemás, el día 31 de diciembre, emitirá un especial antes de las Campanadas tituladocon Jorge Fernández y Ares Teixidó. Después, será el momento para subirse a los escenarios con 'Cantando a 2017' con los éxitos de ayer y de hoy.Por su parte,ha preparado un especial Nochevieja, presentado pory protagonizado por los 12, aquellos hechos que han sido relevantes en el año televisivo que termina. Desde la victoria de Ruth Lorenzo en 'Tu cara me suena', pasando por la reaparición artística de la Pantoja o la 'cobra' de Bisbal a Chenoa. En este especial, los colaboradores despedirán a Frank y a Irene Junquera, que deberán irse para dar las Campanadas en laSexta. El espacio, además, contará con números musicales, monólogos, performances y mucho humor.Desde, apuestan porpara acompañar a los espectadores durante las Campanadas de Fin de Año, en una retransmisión que se podrá seguir de manera simultánea en todos los canales de Mediaset España, a excepción de Boing.conducirán la gala de la última noche del año contará con invitados como Tamara Gorro, Martin Mester, Poti y Kiko Hernández. Así,reunirá sobre el escenario a artistas como José Mercé, Rebeca, Andy y Lucas, Melody, Natalia, Azúcar Moreno, las bandas Olé Olé y Munik, Huecco, Los Vivancos, Patricia Manterola y Hugo Salazar, en un programa en el que habrá también sketches protagonizados por presentadores y colaboradores de la casa y actores invitados.En, la música será la protagonista en el restaurante decon las actuaciones musicales de David de María o el grupo L.A., performances especiales, invitados de altura y citas indescriptibles propensas a la carcajada, la simpatía y el buen rollo.Asimismo, la cadena del Grupo Secuoyaapostará por la sonrisa y, desde las 20.00 y hasta que las doce campanadas marquen el cambio de año, ofrecerá las bromas y la cámara oculta "más canalla" de la mano deA continuación, a las 00.00, habrá un especial TEN News que recorrerá los puntos más distantes del planeta para ver cómo se vive allí el último día del año. Además, ofrecerá una selección de las imágenes más impactantes que nos ha dejado 2016.Ya en 2017, a partir de las 00.05, se podrá ver en TENy el domingo 1 de enero, antes de las 16.00, 'Las Kardashian' estrenarán el año con un maratón a mayor gloria de Kim, Kourtney, Kendall y sus locuras. Este especial incluirá toda la última temporada (11), que se emitirá de manera íntegra.Como ya hiciera el día de Navidad, enla protagonista será la música. De este modo, el 1 de enero a las 12.00, celebra el Año Nuevo con una edición especial del programa musical, en el que Xavi Rodríguez, María Lama y Marta Ferrer repasan, con sus mejores galas, lo más destacado de la música del 2016 y todos los estrenos que nos esperan en 2017.Finalmente, la noche del 31 de diciembre estará dedicada al cine en, que emitirá las películasYa en 2017, el domingo, 1 de enero, los espectadores podrán comenzar el año con el Santo Padre, que oficiará la Eucaristía desde la Basílica de San Pedro.