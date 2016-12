'Machismo 2.0', la denuncia de los estudiantes de Periodismo de Zaragoza

A laen la mañana de este viernes en Paraninfo han asistido Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social; Natalia Salvo, directora del Instituto Aragonés de la Mujer; Javier Martínez, director de Marketing de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y Pilar Arranz, Directora del Secretariado de Proyección Social e Igualdad., han estado representados por Raquel Pérez y María Rodríguez. Ellas han explicado por qué se presentaron a este concurso. Inicialmente les pareció una apuesta arriesgada pero el balance final es muy bueno. Han comentado que les ha servido para constatar que hayy que, sin embargo, tanto hombres como mujeres, normalizamos y aceptamos. Han reflexionado que se da mucha importancia a la violencia pero no a estas manifestaciones que son el inicio de los desenlaces fatales.También han querido resaltar que laque recibimos es patente y que, rodando el spot, constataron que no debían ir muy lejos en su vida diaria para tener material suficiente para rodar escenas que mostraran acciones machistas.Por otra parte, la vicerrectora ha querido resaltar la importancia dely la directora del Instituto Aragonés ha destacado la capacidad de implicar al alumnado en un proyecto que podrán desarrollar más adelante en su trabajo. Javier Martínez ha querido resaltar que el papel de la Radio y la Televisión Autonómica no es solo informar y entretener y que también debe concienciar.Lo que demuestra la importancia de la corporación en ser un altavoz a estas iniciativas.