Sonorama negocia con Julio Iglesias para encabezar el cartel de la 20 edición

"Estamos negociando. Es el veinte aniversario y, obviamente, es una posibilidad tremendamente atractiva y la guinda al cartel del festival. Tenemos ilusión y para nosotros sería un brillante colofón a todos estos años", ha subrayado Javier Ajenjo, coordinador de Sonorama.

Ajenjo ha explicado que las conversaciones se iniciaron hace año y medio y que confían en que pueda concretarse la presencia en Aranda de Julio Iglesias dentro de las celebraciones del 20 aniversario de Sonorama.

No obstante, ha puntualizado que si no fuera posible, seguirán intentándolo para futuras convocatorias.

"Igual que nos costó tres años tener a Raphael en el festival, no vamos a dejar de intentarlo. Y si no es este año, será al que viene y si no, al siguiente. Está dentro de las posibilidades y, sobre todo, está dentro de nuestros grandes deseos", ha indicado el coordinador.

En las negociaciones con el cantante, que según Ajenjo se encuentran ya en fases directas, el festival está contando con todo tipo de colaboradores, desde bodegueros de la Denominación de Origen Ribera del Duero a gente del mundo de la música cercana al cantante y "hasta embajadores de Sonorama reconvertidos y devotos como el Dúo Dinámico, que están en Miami y apretarán para intentar conseguirlo", ha manifestado.

Al margen de esta negociación, el responsable del festival ha incidido en que continúan adelante con la filosofía que está guiando la organización de la vigésima edición: "Basarnos en las bandas nacionales, hacer un homenaje a la música española y reconocer, remarcar y reivindicar de dónde viene lo que a día de hoy escuchamos".

Un planteamiento que está obteniendo el beneplácito del público, ya que, ha asegurado Javier Ajenjo, el ritmo de venta de entradas y abonos está muy por encima del de 2016, cuando durante los cuatro días de conciertos se congregó, en total, a cerca de 60.000 personas, por lo que esperan "batir todos los récords en nuestro 20 cumpleaños".