Últimos días para hacerse con una entrada para el espectáculo 'Music has no limits'

Si eres fan de Michael Jackson, Queen, Guns and Roses o U2 y además también te gusta la música clásica de autores de renombre como Puccini o Bach, 'Music has no limits' es tu musical. Y tienes la oportunidad de verlo este domingo en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Las entradas cuestan entre 25 y 36 euros, pero con Oferplan Heraldo puedes adquirir las butacas de 32 euros a un 30% menos, por tan solo 22 euros.

Un espectáculo con el que podrás participar en un interesante viaje en el tiempo que abarca todos los géneros (clásico, pop, rock, jazz, góspel, ópera, rap o house) con interpretaciones a cargo de virtuosos de numerosos instrumentos y expertos DJ’s.

Anímate y disfruta de esta experiencia única que ya ha cosechado notables éxitos en ciudades como Nueva York, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o San Sebastían, conmoviendo al público con su cuidada estética y su explosividad. Todo ello gracias, en buena medida, al desarrollo del concepto ‘la playlist de tu vida’, con el que se adaptan estos temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente.

HERALDO DE ARAGÓN colabora con el show, ideado para romper con los moldes, dirigido a todos los públicos y que cuenta con una escenografía majestuosa. Un número que muestra el talento de más de un centenar de grandes artistas de de diferentes países y orígenes musicales que comparten visiones diversas para crear números únicos. En la página web de 'Music has no limits' puedes ver un adelanto del musical.

Si quieres pasar una entretenida tarde de domingo disfrutando de melodías musicales extraordinarias acompañadas de una puesta en escena incomparable y el enorme talento de sus protagonistas e incluso hacer un regalo a alguien que aprecies no lo dudes más y atrévete a vivir una exhibición impresionante que arrasa allá por donde va.