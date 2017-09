Claves para evitar que los piojos vuelvan al colegio

Cebrián también apunta que puede darse el contacto indirecto después de compartir "gorros, peines, cintas y gomas de pelo… pero es mucho menos frecuente, pues no hay que perder de vista que estos parásitos no pueden vivir más de 48 horas fuera de su hábitat".

¿Cómo se puede prevenir y tratar de forma efectiva la pediculosis?

"Toda prevención es útil", así lo advierte Cebrián, quien añade que "lo mejor es revisar el cuero cabelludo de nuestros hijos una vez por semana en épocas de alerta, pasando una buena liendrera con el cabello húmedo para eliminar posibles liendres antes de que se conviertan en piojos". Además, recomienda utilizar repelentes químicos autorizados, "como el IR3535 –que se encuentra en la mayoría de los productos farmacéuticos–", y dejar de lado algunos remedios caseros y de moda, "como el extracto de árbol de té, pues se necesita una alta concentración y aunque sea 'natural' hay que tener mucho cuidado con su utilización, ya que ser un aceite esencial".

En caso de infestación, el protocolo de actuación debe cambiar, "buscando el tratamiento adecuado para cada persona", puntualiza Cebrián, como los que ofrecen en Cruzfarma. El basado en piretrinas es el más utilizado desde hace muchos años debido a su seguridad: "Actúa sobre el sistema nervioso del piojo produciendo su parálisis y muerte". Un método efectivo al que, sin embargo, se han creado resistencias, "consiguiendo que no siempre actúe al 100%", asegura antes de advertir que "no debe usarse en menores de dos años". También destacan los tratamientos con siliconas, "con los que el piojo muere por asfixia, y que puede usarse en niños mayores de 1 año, embarazadas o personas con piel atópica", y con alcohol bencílico mezclado con un aceite natural, que solo debe usarse en menores que superen el año".

"Todos los tratamientos, que suelen estar formulados en forma de loción, deben aplicarse sobre el cabello seco y dejar actuar el tiempo que indique el fabricante". Después, hay que lavar el cabello con el champú habitual y una vez húmedo proceder a pasar una buena liendrera. "Esta herramienta no la pasaremos solo el día que hagamos el tratamiento, si no todos los posteriores hasta asegurarnos que no dejamos ninguna liendre". Para cabellos largos aconseja "usar un bálsamo desprende liendres que facilite el paso de la liendrera por el cabello", así como repetir el uso del pediculicida –sin importar el tipo de cabello– a los siete días del primer tratamiento.

Otros consejos a tener en cuenta

Lavar la ropa de cama (sabanas, toallas...) y la ropa personal con agua muy caliente.

(sabanas, toallas...) y la ropa personal con agua muy caliente. Lavar los peines y liendreras después de cada uso también con agua caliente o incluso hervirlos.

después de cada uso también con agua caliente o incluso hervirlos. Aspirar bien alfombras y tapicerías de los sofás y guardar los juguetes y peluches en una bolsa cerrada durante al menos 48 horas.

de los sofás y guardar los juguetes y peluches en una bolsa cerrada durante al menos 48 horas. Revisar el cuero cabelludo del círculo familiar que rodea al niño en su día a día y tratar en caso necesario.

del círculo familiar que rodea al niño en su día a día y tratar en caso necesario. Avisar siempre en el colegio de la existencia de piojos para evitar contagios.

- Para más información sobre tratamientos para la pediculosis, 'Tu salud al día' de la mano de Cruzfarma.

- Ir al suplemento de salud.