La forma más sencilla de organizar un viaje

Oganizar un viaje requiere una gran inversión de tiempo. Son muchas horas mirando billetes, cuadrando horarios, comparando alojamiento, buscando desplazamientos... Tareas que dificultan a las personas con poco tiempo prepararse unas vacaciones a medida.

Es cierto que, para estos casos, existen los viajes organizados en los que está ‘todo hecho’: te llevan de puerta a puerta a todos los lugares, cuentas con guías en tu idioma, tienes los hoteles reservados, etc. Sin embargo, tampoco suponen una solución perfecta ya que muchos turistas huyen de este tipo de desplazamientos, al considerar que no dejan suficiente libertad para escoger visitas ni horarios y, por lo tanto, no permiten descubrir el auténtico sabor del destino. Al fin y al cabo, cada uno somos un tipo de viajero diferente y las vacaciones en grupo pueden resultar un reto complicado. Por eso, para los que son exigentes en sus desplazamientos, tienen las ideas claras, y poco tiempo para organizar sus vacaciones, existe Renfe Viajes.

El objetivo de este servicio es ofrecer en un mismo portal todo lo que un viajero puede necesitar: billetes de tren, noches de hotel, coches de alquiler y propuestas de ocio adaptadas a los gustos de diferentes públicos, todo desde renfe.com, garantizando un precio mínimo.