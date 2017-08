Un programa pionero "entre iguales" para hablar del VIH y sus tabús

Aunque el VIH no es mortal hoy en día, es una enfermedad oculta plagada de tabús que conllevan el desconocimiento general y también a la pérdida de precauciones para mantenerla a raya. En España cada año se registran 3.500 casos nuevos de media, los mismos que en los últimos diez años, dato que desvela que no es una enfermedad del pasado y que en el presente hay algo que no estamos haciendo bien". Con estos argumentos, el presidente de la asociación aragonesa para la ayuda de personas afectadas por el VIH/sida, Omsida, Juan Ramón Barrios, respalda el proyecto ‘Pacientes Positivos por la Salud’: un plan completo que busca mejorar la calidad de vida de las personas seropositivas trabajando los estigmas de la enfermedad y la autoestima de los pacientes.