Google, Amazon... Grupo Sesé

Es cierto que en los sectores del transporte y la logística esta aceleración es mayor -si cabe- y lo es por varios motivos. La mayoría de ellos son muy técnicos y tienen que ver con el fenómeno llamado ‘convergencia digital’,que básicamente quiere decir ‘muchos avances en muy poco tiempo’, pero… de eso hablaremos en otra ocasión.

En mi opinión, el principal motivo que favorece dicha aceleración y cambios, son los nuevos ‘actores’ que han irrumpido en estos sectores.

En el del transporte, los grandes tecnológicos, desde Google hasta Tesla con vehículos autónomos. En el de la logística y el ‘retail’, Amazon o Alibaba entre otros. Así que me gustaría ahora poner el foco en estos nuevos actores; actores puramente tecnológicos, que están abordando soluciones en sectores muy distintos a los suyos, y que lo hacen con planteamientos completamente disruptivos.

Google quiere transformar el transporte…, y no es que quiera que los coches vayan solos -eso ya se ha logrado-, sino que quiere todo el ecosistema de alrededor. Es cierto que el número de vehículos que pueden circular por una carretera llena de vehículos autónomos se cuadruplica; además, esos vehículos no necesitarían seguro -por lo que su tasa de siniestralidad decaería a mínimos-, no habría muertes por accidente…, no necesitaríamos aparcamientos, incluso nos cuestionaríamos su posesión en propiedad… Estas son algunas de las implicaciones que la conducción autónoma acarrearía; así que si analizamos cualquiera de ellas y vemos qué sectores se verían afectados... ¿a que el tuyo también?

Por otro lado, tenemos a Amazon en el ámbito de la Logística. Su lema es algo así como 'vender cualquier cosa a cualquier persona', y su principal fuerza es la logística y la inteligencia. Para lograrlo tiene que, por un lado saber lo que queremos antes, incluso, que nosotros, y… ¡sí, lo sabe!; de ese modo tenerlo preparado para cuando nos demos cuenta que lo queremos, y poder así traérnoslo al día siguiente.

Esto supone un cambio total del suministro tradicional y del concepto de la logística, completamente reactiva y basada en pedidos. Amazon hasta ahora está centrada en las personas, en el ámbito del consumo, pero… ¿cuánto tardara en implantar modelos similares con las empresas, y con las fábricas? ¿Cuántos sectores se verán afectados?

Con los riesgos y la dificultad que supone, ¿por qué entran las tecnológicas en sectores que no son los suyos? Primero porque pueden -tienen capacidad para hacerlo-, y segundo porque lo que pretenden es cambiar el modelo de negocio totalmente. Y eso es lo que quieren, no tanto competir por el modelo actual, sino cambiar el modelo.

¿Y cómo ve un tecnólogo del Grupo Sesé el futuro?... Pues lo veo lleno de retos; retos no tanto tecnológicos (las tecnologías ya llevan tiempo con nosotros), sino lleno de retos en los modelos de negocio y en su transformación. Lo habitual se va a hacer de distinta manera; los métodos tradicionales van a desaparecer; hay que transformarse, inventar y/o vigilar los nuevos modelos de negocio.

En Grupo Sesé siempre hemos estado a la vanguardia, apostando de manera constante por la transformación, la innovación, la tecnología…

Esta manera de ser nos adivina un futuro en el que nos trasformaremos e iremos liderando los cambios en nuestro modelo de negocio y en el mercado, junto con los nuevos actores que entren a acompañarnos; Google, Amazon... Grupo Sesé.