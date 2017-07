¡Todavía más premios para el mejor pueblo de Aragón!

Seguro que demostrar lo que vale tu pueblo no es my difícil: por sus gentes, sus paisajes, su historia o su humor. Tienes que tener cientos de razones para argumentar por qué tenéis las mejores fiestas pero, si quieres conseguir un día de fiestas gratis para tu municipio y, además, ganar un iPad para ti, no vale con que tú sepas que tu pueblo es el mejor, si no que debes demostrarlo. ¿Cómo? Es muy sencillo, solo tienes que entrar en la web oficial del concurso 'Mi pueblo es el mejor', regístrarte y subir un vídeo mostrando qué tiene de especial.