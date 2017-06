"Si después de un año de relaciones no se consigue un embarazo, hay que acudir a un especialista"

Mi doctora me recomienda ponerme un diu mirena durante unos 6 meses para mejorar el estado del útero. Antes de que naciera mi hija me hice una histeroscopia para eliminar endometriosis en el útero y, después, dos legrados por restos de placenta. Me hice resonancia uterina y me confirmaron que debo usar diu. Mi línea endometrial suele ser muy fina. ¿Qué opinión tiene acerca del diu para mejorar el estado del utero?

Además, me quieren hacer la estimulación con el diu, ¿no es un poco contradictorio?

Por otra parte, tras estas dos últimas estimulaciones (1 cancelada por crecer 1 solo folículo y otra que dio 3 embriones de baja calidad -no viables-), ¿puede ser que en ciclos futuros dé embriones de calidad o ya no hay nada que hacer? Y, los óvulos de un ciclo natural sin estimulación ¿puede llegar a dar incuso embriones de mejor calidad que en ciclo con hormonas?

Muchas gracias por sus respuestas, son de gran ayuda.

Mónica

Respuesta. Buenos días, Mónica. Respecto al DIU, mi recomendación es que sigas las indicaciones de tu ginecólogo. Otro tema es el de la calidad de tus embriones, ya que de ello depende en mayor medida tus opciones de embarazo. Habría que analizar si esa baja respuesta es debida a un fallo ovárico, en cuyo caso, en ocasiones, la realización de un ciclo natural sin estimulación puede ayudar a tener una mejor calidad embrionaria aun teniendo pocos embriones.

2.- Buenos días. Tengo 34 años y hace más o menos un año que intento quedarme embarazada. Es la primera vez que lo intento y lo conseguí, aunque estando de 9 semanas sufrí un aborto. Fui a urgencias y me dijeron que todo era normal y que no tenía que preocuparme pero lo estoy. ¿Cree que debería hacerme alguna prueba antes de volverlo a intentar?

Silvia

Respuesta. Hola, Silvia. Los abortos de primer trimestre son más habituales de lo que solemos creer. Con 34 años yo creo que podéis seguir intentándolo con la confianza de que no tiene por qué volver a ocurrir. De todas formas, si os preocupa el tema, podéis realizaros un estudio de fertilidad para descartar posibles problemas que pudieran hacer que os volviera a suceder.

3.-Hola doctor. Soy un hombre de 36 años. Mi pareja y yo estamos intentando quedarnos embarazados. Pare ella, todo el mundo tiene muchas recomendaciones pero yo parece que no entro en el juego. ¿Hay alguna indicación en cuanto a alimentación, costumbres, recomendaciones… para los hombres para que ayuden a mejorar la posibilidad de tener hijos?

Jose

Respuesta. Hola, Jose. Tienes razón en que siempre se le da mayor importancia "reproductiva" a la mujer y, sin embargo, los problemas reproductivos en el hombre suponen casi la mitad de las dificultades que puede tener una pareja para tener hijos. Afortunadamente es muy sencillo detectar esos problemas en el hombre, pues bastaría con hacer un análisis del semen. Respecto a la alimentación, costumbres y recomendaciones, mi consejo es simplemente que lleves una vida saludable y ante cualquier duda, le consultéis a un especialista en lugar de al 'doctor Google'.

4.- Hola a todos. Soy una mujer de 31 años y mi pareja tiene 33. Me he realizado tres inseminaciones, todas negativas, y ahora voy a por una fecundación in vitro. La raíz del problema realmente no sabemos cuál es. ¿Sabe cuál es el porcentaje de éxito aproximado en esta primera FIV? Gracias de antemano y un saludo.

Lorena años

Respuesta. Buenos días, Lorena. La esterilidad de origen desconocido es bastante frecuente. Por ello, con tu edad, lo normal es empezar realizando inseminaciones, y si no hay embarazo, pasar directamente a FIV. Generalmente, en estos casos, el motivo es que no llegan embriones al útero aptos para generar un embarazo. Con la fecundación in vitro nos aseguramos de que ello ocurra. La ventaja que tienes es que eres muy joven, por lo que las opciones de embarazo deberían ser altas. Si no hay ningún otro problema, podríamos hablar de un 60%.

5.- Buenos días. Hace dos años me diagosticaron el VPH, aunque ya estoy tratada y operada, en el proceso me dijeron que tenía ovarios poliquísticos y que tendría que tener cuidado cuando me quedase embarazada. Tengo 25 años ahora y todavía no he pensado en ello pero, ¿me dijeron eso porque será más difícil? ¿Cree que debería congelar óvulos?

Sandra

Respuesta. Buenos días, Sandra. La preservación de la fertilidad podría estar indicada si no tienes pensado quedarte embarazada antes de los 40. En cualquier caso, nuestro consejo es que busques el embarazo antes de los 35, mensaje que se podría extrapolar a cualquier mujer. Hasta esa edad no deberías tener ningún problema.

6.- Hola doctor. Lo primero, muchas gracias por la labor que está llevando a cabo. Mi pareja y yo tenemos un hijo de cinco años por vía natural. Desde entonces, al tratar de darle un hermanito mi pareja ha sufrido tres abortos. Le han hecho pruebas de coagulación, de cariotipos... y nos dicen que todo está bien. ¿Deberíamos pedir otro tipo de pruebas? ¿Nos planteamos empezar con algún tipo de tratamiento? De nuevo, gracias por su ayuda.

Luis

Respuesta. Hola, Luis. En vuestro caso estaríamos hablando de abortos de repetición, y habría que aplicar el protocolo de estudio habitual en estos casos. Ello incluye un estudio del útero en profundidad (ecofrafía 3D, histeroscopia), trombofilias e incluso valorar realizar estudios genéticos directamente sobre el espermatozoide. Desconozco si ya os han hecho estas pruebas, pero si todo ello está correcto, la opción más adecuada sería hacer una fecundación in vitro con estudio genético sobre los embriones. En caso de haber detectado algún problema, habría que valorar posibles medidas terapéuticas antes de plantear ninguna técnica de reproducción asistida.

7.- Buenos días. Tengo 37 años y mi pareja 40. Me he sometido a tres ciclos de inseminación sin éxito. Ninguno de los dos tenemos problemas diagnosticados y el médico nos ha recomendado que continuemos intentándolo con un ciclo más de inseminación y si no, pasar a FIV. Pero hemos estado investigando y parece que el éxito en inseminaciones no está tan asegurado como en la FIV. Tenemos muchas dudas y estamos planteándonos seriamente pasar directamente a FIV. Como especialista, ¿usted que nos recomendaría? ¿Hay mucha diferencia o alguna consecuencia negativa por saltarnos ese cuarto ciclo de inseminación?

Muchas gracias. Un saludo.

Marta

Respuesta. Hola, Marta. El protocolo que está siguiendo tu médico es el habitual. Si después de tres o cuatro ciclos de inseminación no se consigue el embarazo es señal de que el mismo problema que estáis teniendo en fecundidad natural está impidiendo el éxito en la inseminación artificial. Momento en el que se recomienda pasar a fecundación in vitro. No veo descabellado haceros esa cuarta inseminación, pero si queréis pasar directamente a FIV, comentádselo a vuestro ginecólogo. Como bien dices, la fecundación in vitro es la técnica que nos permite controlar con mayor eficacia cualquier problema con el que nos podamos encontrar.

8.- Hola doctor, me gustaría saber si hay un momento en el que se sabe a ciencia cierta que se ha de empezar a recurrir a tratamientos o hacerse pruebas de fertilidad. Tengo 34 años y aparentemente ningún problema. Llevo intentándolo de forma natural 10 meses, ¿cuánto es lo normal esperar antes de empezar a preocuparme?

A. L.

Respuesta. Hola. Nuestra recomendación es empezar a realizarse pruebas de fertilidad si después de un año de relaciones continuadas no se ha conseguido el embarazo. Piensa que una pareja fértil sin ningún problema puede llegar a necesitar ese año para conseguirlo.

9.- ¡Hola! Tengo 40 años y no tengo hijos. Mis reglas son muy regulares y poco dolorosas. Nunca he tenido un problema ginecológico. Si me quedase embarazada, a pesar de mi edad, ¿podría tener un embarazo sin riesgos? Necesito que sea sincero, gracias.

Laura

Respuesta. Hola, Laura. Está claro que actualmente la sociedad en la que vivimos está retrasando la maternidad cada vez a edades más avanzadas. Nuestro mensaje es siempre intentarlo antes de los 35, pero la media de edad de las mujeres que acuden a las clínicas de reproducción asistida es de 38, por lo que es muy habitual que mujeres de tu edad se queden embarazadas. Sobre los posibles riesgos, hay que valorar cada caso de forma individual. En principio, no debería haber ningún problema en que te quedes embarazada. De todas formas, lo mejor es que lo consultes con tu ginecólogo.

10.- Buenos días doctor. Gracias por dedicarnos algo de su tiempo. Hace un tiempo, mi marido se hizo unas pruebas y dieron como resultado que un 30% de sus espermatozoides eran móviles y estaban bien. Ahora, que llevamos casi un año intentando quedarnos embarazados y no lo conseguimos, me pregunto si será porque esa cifra es muy baja. ¿Hay algo que podamos hacer para mejorarla? ¿Deberíamos recurrir a un tratamiento de reproducción asistida? Gracias.

M. M.

Respuesta. Buenos días. Si después de un año intentándolo no habéis conseguido el embarazo, es el momento de acudir a una unidad de reproducción asistida para poder valorar el efecto que pueda tener esa alteración en la movilidad.

11.- Hola doctor, me gustaría saber si a los donantes, ya sea de esperma o de óvulos, se les realiza algún tipo de prueba para descartar posibles enfermedades genéticas. En caso de que así sea, ¿qué pruebas son? ¿Qué se puede descartar? Gracias.

Miriam

Respuesta. Hola, Miriam. Efectivamente, a todos los donantes se les realizan estudios para descartar las enfermedades genéticas más habituales, como la fibrosis quística y el síndrome de x frágil. Desgraciadamente, hay más de 7.000, y muchas de ellas son imposibles de detectar, pero para vuestra tranquilidad cabe decir que la probabilidad de que un niño nacido de óvulos o semen de donante tenga alguna de estas enfermedades es menor que en la población en general.

12.- Buenos días, ¿una mujer que ha sufrido cáncer de mama (carcinoma ductal infiltrante) puede tener hijos? ¿Cuándo debe esperar, una vez esté recuperada, para intentarlo?

Salva

Respuesta. Hola, Salva. La persona que debe responder a esta pregunta es el oncólogo. Él es quien debe valorar los riesgos y el momento en el que se puede intentar ese embarazo. Para vuestra tranquilidad, hoy en día muchas pacientes que han sufrido cáncer de mama consiguen finalmente el embarazo incluso de forma natural.

13.- Hola doctor, por causas que no vienen al caso contar en abierto, voy a hacerme una vasectomía. ¿Cree que es conveniente que congele esperma por si en un futuro fuera necesario? ¿Es un proceso caro? ¿Cómo y dónde podría llevarlo a cabo? Un saludo y gracias.

Ernesto S.

Respuesta. Hola, Ernesto. El congelar semen es una buena opción si te planteas ser padre en un futuro. Es un proceso muy sencillo y cuesta alrededor de 300 euros. Además, el mantenimiento de las muestras congeladas en el banco de semen de nuestra unidad tiene un coste anual de otros 300.

14.- Buenos días doctor. Mi pareja es joven, tiene 30 años, pero tiene un solo testículo. ¿Realmente esto supondrá que nos resulte más difícil tener hijos o es solo una creencia? Si cumplimos un año intentándolo de forma natural y no conseguimos nada. ¿Acudimos a un centro de reproducción asistida o, como tenemos menos probabilidades, en nuestro caso sería recomendable intentarlo más veces antes de ir? Muchas gracias.

Ángela

Respuesta. Buenos días, Ángela. Las dificultades para conseguir el embarazo dependerán del número de espermatozoides que tenga tu pareja, independientemente de que tenga un solo testículo. Por ello, nuestra recomendación es que se haga un seminograma antes de valorar cualquier otra opción. Mi consejo, en cualquier caso, sigue siendo que si después de un año intentándolo no se consigue un embarazo, conviene acudir a un centro de reproducción asistida.

15.- Buenos días doctor, en una revisión reciente me han detectado una serie de problemas por los que me recomiendan vaciarme. Tengo 30 años y, ahora mismo, no quiero quedarme embarazada, pero no lo descartaría para un futuro, ¿qué puedo hacer?

Anónimo.

Respuesta. Buenos días. Tienes que tener en cuenta que la única opción que tendrías para ser madre en caso de que te quitaran el útero sería una gestación por sustitución, una alternativa que a día de hoy es ilegal en España. Sí que es cierto que últimamente se está hablando de legalizarlo en casos muy concretos, entre los que seguramente estaría el tuyo, pero no es algo con lo que actualmente puedas contar. Yo me replantearía el quedarme embarazada antes de la operación, si así te lo han recomendado.

Para cualquier duda o consulta adicional, quedo a vuestra disposición en el correo electrónico antonio.urries@quironsalud.es y en nuestras instalaciones del hospital de día Quirónsalud (La Floresta).

