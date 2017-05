Un diagnóstico de salud bucodental personalizado, clave para el éxito del tratamiento

María Lorente es la directora médica del Centro Dental Tenor Fleta. Avalada por su gran experiencia como odontóloga, remarca que los problemas dentales no están relacionados con "un diente en concreto, sino que requieren de un estudio global de la boca". Bajo esta premisa, en el Centro Dental Tenor Fleta se realiza un "análisis integral de su boca para poder ofrecerle al paciente un diagnóstico concreto de cómo se encuentra; de este modo, le podemos presentar un listado de soluciones para que sea él quien determine la manera de arreglarlo en función de sus prioridades", explica Lorente. De la misma manera, los problemas en la dentadura "no son todos iguales y cada boca es un mundo", por lo que no se puede generalizar ni el tipo de patología ni su solución sin antes hacer el análisis correspondiente.