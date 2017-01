El dolor de espalda y las patologías derivadas del mismo afectan a una parte muy importante de la población, que debe convivir con una enfermedad que limita su calidad de vida y condiciona su desarrollo personal y profesional. El envejecimiento natural del cuerpo humano, sumado a sobresfuerzos, malas posturas o accidentes, es la principal causa del dolor de espalda, que puede evolucionar hacia patologías más severas, como la estenosis foraminal y espinal o las hernias discales.



El tratamiento de estas patologías suele pasar por una intervención quirúrgica, ámbito en el que se han desarrollado importantes avances en los últimos años, que han permitido aumentar las probabilidades de éxito minimizando las complicaciones y evitando las cirugías más invasivas. Un ejemplo de lases el que ofrecen en el Centro Internacional de Microcirugía (CIM) , uno de losque, gracias a, ha conseguido poner fin a los dolores de decenas de pacientes.



Un procedimiento eficaz

En else muestran orgullosos de los resultados obtenidos con su procedimiento, el cual tiene “una tasa de éxito del 97%”, según detallan. Una de las claves de sus buenos resultados es que realizan “unque se extiende”.El CIM cuenta con un completo equipo de profesionales liderado por los, especialistas en Microcirugía Avanzada de Columna Vertebral, con más de 10.000 cirugías realizadas en sus más de 25 años de experiencia.Una de las técnicas más innovadoras utilizadas por el equipo del CIM es “laque consiste en la liberación de la médula y raíces nerviosas mediante una reconstrucción del conducto medular". En esta intervención, “los doctores pueden liberar de forma precisa y exacta la médula de cualquier opresión, ya sea ósea o de cualquier otra naturaleza, devolviendo al conducto raquídeo su tamaño original".El tipo de pacientes que pueden someterse a esta cirugía es muy amplio, ya quede espalda y no han obtenido los resultados esperados. "Con esta técnica se mantiene intacta la estabilidad fisiológica de la columna vertebral, por lo que no es preciso fijarla mediante placas ni tornillos", explican desde el CIM. Y añaden: ", algo que hasta ahora no era muy frecuente".Elque requieren estas técnicas vanguardistas es mínimo, lo que supone una de sus grandes ventajas: según el tipo de cirugía a la que se ha sometido el paciente, este puede. Unas semanas después de la intervención, el paciente puede comenzar a realizar ejercicios suaves y a, ya sin dolor.



El centro

“El equipo del CIM asesora, reconoce, interviene y revisa todos los servicios correspondientes" del proceso quirúrgico, dando un trato único a cada uno de los pacientes que se acercan a alguna de las

