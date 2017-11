CHA propone el estudio de supermanzanas en barrios tradicionales

Marta15/12/14 00:24

#10 Luis, nadie prohíbe el coche particular, y no se discrimina si no se puede meter el coche particular en todas y cada una de las calles de la ciudad. Por si no lo sabías, no existe un "derecho a pasar con mi coche por todas las calles", pero sí existe el derecho a la salud, derecho fundamental, y tu coche privado perjudica la salud de los ciudadanos así que deberías usarlo lo menos posible, y se debe legislar para limitarlo siempre que sea posible. El hecho de que consideréis legítimo usar el coche para ir tú solo a por el pan a 300m es bastante vergonzoso, supongo que buscar información sobre cómo afecta tu vagueza a la salud de los demás es muy complicado. Si sólo usara el coche quien de verdad lo necesita, viviríamos todos bastante mejor. Y sí, tengo coche.