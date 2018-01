Calvera asegura que advirtió en 2005 de los riesgos del negocio inmobiliario

No obstante, durante su comparecencia,ante las señales de alerta sobre el peligro del excesivo peso del negocio inmobiliario, "siguió por ese camino".ha enfatizado.quien ha comparecido también, recuerda esta reunión y, de hecho, ha mostrado su sorpresa porque "no contaba con la confianza" de Calvera, lo que hace improbable que pudiera participar en una reunión de este tipo.Lasue ha asegurado que sus sucesores "de lo que su equipo decía, contrastan con las que han realizado el resto de comparecientes en esta comisión en sus tres sesiones anteriores.y a quien le sustituyó,, gran parte de la responsabilidad del fracaso de la, por sus "prácticas temerarias", sus "abusos de poder" y su "soberbia" y "falta de control".La comparecencia deestaba prevista este martes, pero según ha explicado el portavoz de turno, el diputado de IU Luis Ángel Romero, no ha sido posible localizar su domicilio para entregarle la citación, y ahora se ha vuelto a requerir a la Delegación de Gobierno, al INE e incluso al INSS para que comuniquen a las Cortes si conocen la dirección del exdirector general.Calvera ha asegurado que no comparte las críticas, ha insistido en que el Consejo de Administración disponía de toda la información relativa a la actividad inmobiliaria de CAI, y ha instado a los diputados a consultar las actas para comprobarlo."Nunca" ha habido "opacidad" respecto a las sociedades participadas y la actividad de CAI Inmobiliaria, ha abundado.Los miembros de la comisión han pedido estas actas pero hasta el momento no se las han proporcionado, ha apuntado Romero.Luis Calvera ha recurrido a las evasivas en varias de sus contestaciones y, así, ha indicado que no sabe qué pudo ocurrir para que la CAI se sumiera en la crisis y que no recuerda quién propuso la contratación de García Montes, aunque "probablemente" fuera él quien lo propusiera como director general adjunto.Hernández Borja,, "incluso autoritario", de los directores generales Calvera y García Montes, que tomaron decisiones relacionadas con el negocio inmobiliario con "resultado nefasto" para la CAI.Elambién ha comparecido hoy, y ha mostrado ante la comisión su decepción por el hecho de que Calvera, a quien él propuso como su sucesor, "abusara del poder" y se "extralimitara".Ha rehusado culpar a nadie del fracaso de la CAI, pero sí que ha reconocido un "desenfoque en la gestión", "equivocaciones" y "despistes", con una dependencia del sector inmobiliario más allá de lo que hubiera sido "prudente".