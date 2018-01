El tranvía de Zaragoza recibe un premio internacional

cateto20/04/12 00:00

Como os engañan, un premio se lo pueden dar a cuaquiera,hasta a zapatero y aznar los recibieron. La rapidez que presume el tranvia no esta en él,sino en la prioridad en los semaforos,y para eso no hace falta poner un tren chu chu atascando la ciudad,con los mismos autobuses ya podia hacerse. Pero vamos,os dicen que es lo mejor y vosotros os lo creeis y los paletos somos nosotros... y si soy un paleto por no querer retroceder 100 años pues si lo soy.