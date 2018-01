Los detectives 'cazaron' 3.104 intentos de fraude al seguro en Aragón

ejeano30/04/13 00:00

Los de a pie somos muy tramposos, se admite. Pero, por ejemplo, para cobrar los cristales de un coche siniestrado, que según la ley y las sentencias anteriores, siempre se ha pagado, si había seguros de cristales, has de querellarte con la compañía aseguradora para que te los paguen. Cuando lo haces, seguidamente, se te admite la reclamación. Pero has tenido que iniciar querella. En unos daños de comunidad, donde la misma era responsable civil, dice el périto al dueño del comercio perjudicado, que los artículos deteriorados se pueden vender por debajo de su precio, en plan barato. O sea, te quieren pagar el 20 por cien de la base imponible a precio de costo y te buscas la vida, tendero. No tienen vergüenza. Ah, el perito se queda tan ancho. Claro, vive de eso, de ahorrar a su compañía los costos. Total, poco mas de 700?. No quiero no pensar qué puede pasar si algún día hubiere algun siniestro gordo.