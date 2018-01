Homenaje a Roma

Zaragoza ha tenido siempre predilección por las galas y los homenajes. Cierto es que desde que Pepe Atarés le pone el cachirulo de lentejuelas a Enrique Bunbury y desde que Belloch nos pasea a Penélope Cruz Valdespartera para arriba y para abajo, la cosa ha ido perdiendo ‘glamour’. Con todo, de vez en cuando se deja ver esa propensión zaragozana por los predilectos hijos, las honoríficas hijas y las medallas varias, y Zaragoza resurge como la ciudad que fue, tendente al halago. Entre San Valero y San Jorge aquí repartimos más medallas que el Comité Olímpico Internacional. La arquitectura y el callejero de la ciudad están repletos de cojos ilustres y de sus reverencias. Zaragoza tiene en cada calle el recuerdo de un cojo que a cambio de entregar bazo, intestino grueso y las dos piernas a los franceses, tiene placa en la esquina. "Estoy entre cojo y reverencias", nos dejó dicho Quevedo, y en ese sentido Zaragoza es quevediana.

Sin partida presupuestaria para cachirulos ni lentejuelas, y sin obras de urbanización cinematográfica, el ingenio que no cesa permite seguir la senda de los homenajes. Con mil historias que olvidó olvidar, el Teatro Romano está lleno de gatos y de sarna, según denuncian los que denuncian estas cosas. Advierten los denunciantes de que además de una trabajadora de la limpieza, ya infectada, corren serio riesgo los visitantes, entre los que suelen estar los colegios con sus correspondientes e inquietantes niños. Uno se acuerda mucho de aquel chiste de Gila en el que los del pueblo recriminan a una madre no tener sentido del humor por enfadarse –¡con lo buena broma que era!– cuando le calcinan al hijo en los cables de la luz. Ya imagino a los animalistas culpando a la enferma de sarna de no haber contraído la sarna con gusto, que es sarna que no pica.

Los gatos tiñosos del Teatro Romano, apelando a sus condición de gatos, van de independientes y se revelan contra el catálogo municipal y el pensamiento Disney que quiere reducirlos a "colonia controlada", poniendo la cruz en la casilla "mininos monos", cuando sabido es por todos aquellos que hemos tenido un gato que no hay nada más descontrolado y descontrolable que un felino. A Santisteve se le descontrolan los gatos en el Teatro Romano como en su día Currupípi se descontrolaba en casa de Jesulín.